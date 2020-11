Ga prepoznate? Priljubljeni humorist je hodil na vojaško akademijo #foto

V vsaki oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu ob 20. uri na Planetu, o posebnem gostu slišimo štiri zelo zanimive in nenavadne trditve, od katerih je neresnična samo ena, in naloga gledalcev je, da ugotovijo, katera. Na strani družbenega omrežja Facebook Pri Črnem Petru smo gledalcem postavili podoben izziv in zapisali štiri trditve tudi o Sašu Đukiću, ki v oddaji nastopa v vlogi novinarja Regona, mnogi pa ga poznajo tudi po liku nepozabne Mame Manke. Katere naše trditve o njem so pravilne in katera je izmišljena, nam je razkril kar sam.

"Sašo je opravil služenje vojaškega roka in celo obiskoval vojaško akademijo."

"Drži! Malo ljudi ve, da sem opravil služenje vojaškega roka. Glede na mojo naravo in delo, ki ga počnem, je večini to nekaj čisto neverjetnega. Pa to še ni vse. Na očetovo željo – on je upokojeni častnik Slovenske vojske – sem po diplomi odšel na vojaško akademijo in tako tudi sam postal častnik s precej visokim činom. Do leta 2000 sem bil celo v rezervni sestavi, po reorganizaciji vojske pa sem za vedno oddal vojaško suknjo."

Foto: osebni arhiv

"Sašo si je pri skoku z ringloja zlomil obe roki."

"Drži! Na koncu četrtega razreda osnovne šole sem šel starima staršema pokazat spričevalo. Živela sta na podeželju, kjer je bilo vedno veliko pasti in nevarnosti za 'nerodne' otroke iz mesta, kakršen sem bil tudi sam. Z bratom sva se igrala Tarzana, jaz sem bil Tarzan, on pa opica Čita. V zanosu sem skočil z veje ringloja in si ob pristanku zlomil obe roki. Počitnice so bil pokvarjene, saj sem imel roki do ramen v gipsu celo poletje, snel sem ga šele nekaj dni pred začetkom pouka. Najbolj zanimivo pri vsem tem pa je to, da imam še vedno zelo rad ringloje, sploh tiste še ne čisto zrele in obvezno 'narabutane' (smeh, op. p.)".

"Sašo je posnel več kot 300 glasbenih plošč, na katerih lahko slišite njegov glas."

"Drži! Večina misli, da je moja največja strast igralstvo ali pa eventuelno radijsko delo. Če že, sem pred vsem tem velik filmofil, ljubiteljski režiser in zato raje stojim za kamero kot pa pred njo. Moja največja strast in prva ljubezen pa je glasba. V letih 1988 in 2008 sem bil najprej honorarni sodelavec, zadnjih osem let pa zaposlen kot programski direktor v enem najbolj priznanih tonskih snemalnih studiev v Sloveniji, v studiu RSL production iz Novega mesta. Tam sem ustvarjal televizijske oddaje, kar je pa najbolj zanimivo, bil sem hišni spremljevalni vokalist, kar pomeni, da sem v tem času posnel več kot 300 glasbenih plošč, na katerih je moč slišati moj glas."

Sašo Đukić in Roger Moore Foto: osebni arhiv

"Sašo je velik ljubitelj filmov o Jamesu Bondu in ima doma originalne avtograme vseh igralcev, ki so igrali vlogo tega agenta."

Res je sicer, da sem velik ljubitelj filmov o Jamesu Bondu, srečal pa sem se le z Rogerjem Moorom in njega sem edinega res dobro poznal tudi osebno. Torej lahko rečem, da ta izjava ne drži popolnoma."

Sašo Đukić kot novinar Regon v oddaji Pri Črnem Petru. Foto: Ana Kovač

Sašo Đukić bo v vlogi novinarja Regona z nami tudi v sobotni oddaji Pri Črnem Petru, kjer bomo štiri zanimive in nenavadne trditve slišali o tokratni posebni gostji Nataliji Verboten.

