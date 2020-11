Filmski konec tedna na Planet prinaša premiere

Planet

Izvrsten filmski konec tedna v soboto ob 23.25 ponuja ogled s tremi oskarji nagrajene glasbene drame Nesrečniki (Les Miserables). Prestižni kipec je za stransko vlogo prejela tudi Anne Hathaway, v filmski upodobitvi večnega romana Victorja Hugoja pa igrajo tudi Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter, Eddie Redmayne in drugi.

V nedeljo ob 20. uri bo na Planetu triler Prevajalka (The Interpreter) z odličnima Nicole Kidman in Seanom Pennom. Zgodba govori o prevajalki Združenih narodov, ki po naključju izve za skrbno varovano politično zaroto, zato ji oblasti za zaščito dodelijo agenta FBI. A ta ob raziskovanju njene preteklosti postaje čedalje bolj sumničav ...

Prav tako v nedeljo pa bo ob 23.25 vse ljubitelje grozljivk nedvomno navdušil film Očiščenje: Anarhija (The Purge: Anarchy), nadaljevanje uspešnice Očiščenje (The Purge), ki bo predvajano premierno na slovenskih televizijah.

Da bi ljudje lahko sprostili svoj gnev, v ZDA uvedejo noč očiščenja, ko so dovoljeni vsi zločini. Kdor ne želi ubijati ali biti ubit, se mora skriti do zore. Mlademu paru med vožnjo domov na večer očiščenja zmanjka goriva, zato se mora v mestu skriti pred zamaskiranimi napadalci na motorjih. Pot mu prekrižajo maščevalec, ki je med nočjo očiščenja izgubil družino, ter mati in hči, ki iščeta pomoč pred napadalci svojega doma. Peterica neznancev se odloči združiti moči in zlepa ali zgrda preživeti najbolj peklensko noč v Los Angelesu.

Očiščenje: Anarhija

Planet 2

Na Planet 2 bodo medtem v soboto na svoj račun prišli ljubitelji akcije, saj bo ob 21. uri na sporedu uspešnica Hitri in drzni 6 (Fast & Furious 6) z Vinom Dieslom, Paulom Walkerjem, Dwaynom Johnsonom, Michelle Rodrigues in Jordano Brewster.

V nedeljo pa bo na Planet 2 ob 11.45 biografska drama Pot na vrh (Get on Up) o življenju Jamesa Browna. V glavni vlogi igra pred kratkim umrli Chadwick Boseman, ki je srca gledalcev osvojil kot Črni panter. Kritiki so bili navdušeni nad njegovo igro, impresivna pa je tudi preostala igralska zasedba, saj v filmu med drugim igrajo oskarjevki Octavia Spencer in Viola Davis ter nominiranec za oskarja Dan Aykroyd. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Pot na vrh

Planet PLUS

Na Planetu PLUS nas bo v soboto ob 20. uri zabavala Anne Hathway kot Uročena Ella (Ella Enchanted). Romantična komedija je izvirna priredba Pepelke, poleg Anne pa igrajo še Hugh Dancy, Joanna Lumley, Minnie Driver in Cary Elwes.

V nedeljo ob 21.40 pa bo za filmske sladokusce poskrbela drama Dvojnik (The Double), ki je nekakšna srhljiva parabola o sodobnem svetu, ki posameznikom s tehnologijo mogoča ustvarjanje različnih identitet. Jesse Einsenberg igra sramežljivega uradnika, ki je zagledan v Hannah (Mia Wasikowska), ta pa ga ne opazi. Ko se zdi, da huje sploh ne bi moglo biti, se službenemu kolektivu pridruži nov sodelavec, ki je videti kot njegov dvojnik, a je njegovo popolno nasprotje: je samozavesten, karizmatičen, predvsem pa velik zapeljivec, ki začne postopoma prevzemati Simonovo življenje ...

