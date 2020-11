Priljubljena pevka razkrila, da je trenirala streljanje z zračno puško #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu, o posebnih gostih izvemo marsikaj novega in zanimivega. Pevka Natalija Verboten je tako tokrat med drugim razkrila, da je kar nekaj let trenirala streljanje z zračno puško in osvojila tudi nekaj priznanj. Tudi zdaj rada poprime za puško in se pomeri z možem, za ta šport pa je že navdušila tudi svoja sinova.

"V osnovni šoli smo imeli pri predmetu telesna vzgoja predstavitev tega športa. Mislim, da je bilo v 6. razredu, in takoj sem se navdušila. Trenirala sem v športnem društvu Mrož in s treningi vztrajala do konca osnovne šole. Ko sem začela s šolanjem na gimnaziji, pa mi časovno ni več zneslo," nam je o tem, kako se je spoznala s tem neobičajnim športom, povedala Natalija Verboten.

Foto: osebni arhiv

Udeležila se je tudi nekaj tekmovanj in bila pri tem precej uspešna. "Mislim, da sem bila na nekaj občinskih tekmovanjih in bila nekajkrat tretja oziroma četrta."

Priljubljena pevka še danes rada poprime za zračno puško, ta šport pa je postal priljubljen tudi pri ostalih članih družine. "Tudi mož je dober v streljanju z zračno puško, zato sva si jo pred leti kupila in se še zdaj zelo rada pomeriva. Lahko se pohvalim, da ga velikokrat tudi premagam (smeh). Navdušenje do tega športa pa sva prenesla tudi na najina sinova desetletnega Maxa in petletnega Oskarja."

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu. Nocoj ob 20. uri pa ne zamudite tretjega dela kultne akcijske trilogije Ugrabljena (Taken).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.