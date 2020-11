Planet 18 odslej tudi ob sobotah in nedeljah

Informativna oddaja Planet 18, ki jo vodita Valentina Plaskan in Igor Krmelj, bo odslej na Planetu tudi ob koncih tedna. Gledalci bodo lahko najnovejše novice in pregled dogajanja v Sloveniji ter po svetu kot doslej spremljali ob 18. uri – vse dni v tednu.

Informativna oddaja Planet 18 uresničuje svoje ambiciozne načrte in bo odslej na Planetu tudi ob koncih tedna, prvič že 14. in 15. novembra. Poleg pregleda aktualnega dogajanja pri nas in po svetu se bomo ob sobotah posvetili analizi političnega dogajanja, ob nedeljah pa prostor namenili intervjujem. Oddajo bosta kot doslej izmenično vodila Valentina Plaskan in Igor Krmelj.

Odgovorni urednik informativne oddaje Planet 18 je Mirko Mayer, ki je v zadnjem letu s predano ekipo sodelavcev ustvaril oddajo s kredibilno vsebino po meri gledalca. Ambiciozni načrti in trdo delo so se obrestovali tudi z dobro gledanostjo informativne oddaje, ki smo jo v novi podobi prvič predvajali lansko jesen. V primerjavi s septembrom 2019 smo septembra 2020 beležili kar 92-odstotno povečanje gledanosti, Planet 18 pa je imel po podatkih agencije AGB Nielsen Media Research avgusta 2020 delež gledalcev 9,81 v ciljni skupini gledalcev med 18 in 64 let.

Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri.

