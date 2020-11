Bil je zatreskan v priljubljeno pevko in ji je to pred možem tudi priznal

V vsaki oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu ob 20. uri na Planetu, o posebnem gostu slišimo štiri zanimive trditve, od katerih je neresnična samo ena, ob koncu oddaje pa gledalci izvedo, katera. Na strani družbenega omrežja Facebook Pri Črnem Petru smo gledalcem postavili podoben izziv in zapisali štiri trditve o Sašu Dobniku, ki v oddaji nastopa v vlogi gasilca Saša. Sašo nam je zdaj razkril, katere trditve so resnične in katera je izmišljena.

"Sašo je bil pred leti povsem zatreskan v priljubljeno slovensko pevko in ji je pred njenim možem pozneje to tudi priznal"

"Res je. Kot mlad fant sem pri 13 letih nastopil v oddaji Vsakdanjik in praznik, ki jo je takrat vodila Natalija Verboten, in jaz sem se takrat vanjo popolnoma zatreskal. Pred kratkim pa sva se srečala na snemanju oddaje in zraven je bil tudi njen mož. V sproščenem pogovoru sem ji nato priznal, kako zelo sem bil takrat vanjo zaljubljen. Z nami je bil tudi Domen Kumer in smeha ob tej moji pripovedi ni manjkalo."

"Sašo je v telefonskem pogovoru z razrednikom oponašal glas svojega očeta, da bi se izognil kazni"

"Drži. V srednji šoli matematike res nisem maral, zato sem jo kar tri mesece 'šprical'. Nato pa je nekega popoldneva zazvonil telefon. Bil je moj razrednik. Malce sem spremenil glas in se mu predstavil v imenu svojega očeta. Ko je povedal, kaj se v šoli dogaja, sem mu odgovoril: Zdaj jih pa mulc dobil okoli ušes. Razrednik, ki je mislil, da govori z mojim očetom, me je miril, da to ni potrebno, in naj mi samo reče, da moram hoditi k pouku. Kljub vsemu je zaleglo, saj sem od takrat spet začel obiskovati ure matematike."

Foto: Ana Kovač

"Sašo si je s potegavščino privoščil prijatelja, ki je prodajal avtomobil"

"Res je. Naš družinski prijatelj je prodajal avto in ker ni imel shranjene moje telefonske številke, sem ga poklical in mu dejal, da se je ženi pokvaril avto in da ga nujno potrebuje za v službo. Nato sem rekel še, da mu dam za avto še 200 evrov več, če v ponudbo doda avtoradio, in ali stvar lahko urediva čim prej. Prijatelj je bil izjemno zadovoljen in se je že pohvalil ženi, potem pa sem mu moral povedati, da je bila samo potegavščina. Pozneje me je preklel, saj je zaradi tega šel dve uri prej iz službe."

"Sašo je skočil v tandemu s padalom, čeprav se je pred tem na smrt bal višine"

"To pa ni res. Višine se še vedno bojim in tudi če bi mi ponudili milijon evrov, ne bi poskusil česa takega."

Sašo Dobnik, bolj znan kot gasilec Sašo, bo z nami tudi v sobotni oddaji Pri Črnem Petru, kjer bomo štiri zanimive trditve slišali o tokratni posebni gostji Mami Manki.

