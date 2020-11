Glasbenik o zvezdniških trenutkih: Čakala sta nas dva bela rolls-roycea

V oddaji boste tokrat nastopili s pesmijo Nancy iz Ljubljane, ki se je vpisala med večne uspešnice. Se še spomnite, kako je pesem nastala?

Nancy iz Ljubljane je ena od slovenskih megauspešnic. Gre za zgodbo ali zgodbe iz študentskih let. Nancy iz Ljubljane predstavlja takratna mestna dekleta - Ljubljančanke, ki so bile za nas, fante, ki smo prišli v Ljubljano študirat s podeželja, "fine mestne dame". Mi smo bili preprosti fantje, kar sem opisal v pesmi. Zanimiv je "dej nehi, no", ki je potem postal pravi hit.

S skupino Big Ben ste ob številnih uspešnicah postali prave zvezde. Kakšni so bili najbolj zvezdniški trenutki?

Pravzaprav nisem nikoli čutil nekega pritiska. Bilo je lepo in zabavno. Mislim, da je bil višek vsega, ko smo bili na turneji v Avstraliji in imeli intervju na radiu v Melbournu. Ko smo prišli z radia, sta nas pred stavbo čakala dva bela rolls-roycea. Ljudje so nam namreč hoteli izkazati čast in nam naročili prestižne avtomobile, s katerimi so nas vozili na koncerte. Pred znamenito katedralo v Melbournu nas je nato čakala nepregledna množica ljudi. Bilo je resnično veličastno.

Kateri pa so bili najbolj inovativni načini, s katerimi so oboževalke poskušale priti do vas?

Bilo je kar nekaj zanimivih idej (smeh, op. p.). Morda je podatek, da so v Avstraliji hodile za nami na koncerte z letali, dovolj zgovoren in pove vse.

Rekli ste, da mislite, da je skoraj ni slovenske pop skupine, ki bi prepotovala toliko sveta kot vaša. Kje je bilo najbolj nepozabno?

Mislim, da ni slovenske pop rock skupine, ki bi prepotovala toliko sveta, bila na toliko turnejah. Morda je bila najbolj nepozabna ravno turneja po Avstraliji, kjer smo bili približno dva meseca in imeli tudi po štiri nastope na dan. Omenil sem že drage avtomobile. Zanimivo pa je bilo tudi kopanje črnih opalov. Bili smo namreč na obisku pri nekem Slovencu, ki je bil lastnik rudnikov črnih opalov. Spustili smo se v rov in se preizkusili v kopanju teh dragih kamnov. Žal nismo nič našli (smeh, op. p.).

Kaj pa najbolj pogrešate iz tistih časov?

Pogrešam to, da je bila takrat slovenska glasba resnično cenjena, danes pa tega ni več. Danes slovenski izvajalci niso več zvezde, zvezde prihajajo samo iz drugih držav. To me malce žalosti.

Tudi trenutna koronakriza je glasbenike močno prizadela. Je vam vseeno uspelo izkoristiti ta čas?

Seveda. Nenehno ustvarjam, delam, pišem nove pesmi. Imel sem tudi koncerte od doma in eden izmed njih je bil koncert Pod lipo od none. To je bil odličen akustični koncert. Koronakriza mi ne pride do živega (smeh, op. p.). Grem naprej, ne ustavim se.

V tem času je nastala tudi vaša nova pesem Lipa od none, ki jo boste predstavili v oddaji Pri Črnem Petru. Njeno sporočilo je v teh negotovih časih zelo aktualno.

Pesem Lipa od none je navdihnila velika, skoraj dvesto let stara lipa, ki stoji na našem dvorišču v Trnovem pri Gorici. Lipa nam je vedno dajala senco, zatočišče in prekrasen ambient za druženje. Pesem torej govori o druženju, ki ga zdaj resnično pogrešamo. Ljudje smo družabna bitja, potrebujemo družbo. Upam, da bomo lahko kmalu normalno zaživeli. Do takrat je tukaj pesem Lipa od none.

