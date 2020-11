Godler je komaj zadrževal smeh, ko je tekmovalec povedal, v katerem društvu je #video

Kviz Milijonar, ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu, poleg zanimivih vprašanj in napetih trenutkov vedno poskrbi tudi za nekaj smeha, saj tekmovalci Juretu Godlerju radi zaupajo prigode in anekdote iz svojega življenja. Tokrat bo tekmovalec razkril, da je član društva, v katerem moških navadno ni ravno na pretek.

Nocoj bo v Milijonarju svoje znanje preizkusil tudi Primož iz Dolenjskih Toplic. Ko je voditelj Jure Godler med svojimi zapiski bral opis tekmovalca, ga je nekoliko presenetil in nasmejal podatek, da je član Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Tekmovalec, ki je pričakoval tako reakcijo, je nato razložil, da je tako predvsem zaradi praktičnih razlogov.

"To je povezano z mojo prejšnjo službo, v kateri sem veliko službenega časa posvetil tudi temu društvu. Da sem zanje lahko lažje urejal neke tehnične stvari, so me povabili v društvo, in tako sem član še danes," je povedal tekmovalec. Voditelj se je nato pošalil še z vprašanjem, ali bi lahko bil tudi predsednik tega društva. "Lahko bi bil, ampak nimam teh ambicij," je v smehu odgovoril Primož. Več v zgornjem videu.

Tekmovalec je v oddaji razkril še, da se je pred časom potegoval za župana Dolenjskih Toplic, in to s prav posebno predvolilno kampanijo. Kako se je tega lotil, izveste v oddaji Milijonar.

