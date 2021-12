Monica Bellucci o staranju in oblinah: "Nisem obsedena z dietami"

Italijanska igralka Monica Bellucci je v novem intervjuju za Sunday Times Style spregovorila o staranju in dietah. Priznala je, da nima rada treningov in strogih diet, se pa udeleži kakšne ure pilatesa. Prav tako je povedala, da je ni strah staranja.

57-letna italijanska igralka Monica Bellucci, ki je navdušila z vlogo v kultnem filmu Malena, je še ena izmed lepotic, ki jih ni strah staranja in ki ne vzdihujejo po mladostnih idealih.

"Obstaja toliko žensk, ki se počutijo svobodne, ker se starajo na drugačen način," je dejala Belluccijeva v novem intervjuju.

Priznala je, da se izogiba strogim treningom in dietam, namesto tega raje uživa v vinu in testeninah ter občasnem pilatesu. Kljub temu se, ko mora delati, dovolj giba in drži kakšne manj stroge diete, kar je povsem razumljivo.

"Nisem obsedena. Vedno sem bila zaobljena ženska, nikoli suha, to je v moji naravi. In želim se postarati na miren način," je povedala. "Ko si star 50 ali 60 let, nimaš enakih potreb kot pri 20. Spremeniš se."

Belluccijeva gleda na staranje kot na nekaj, čemur se ne more izogniti.

"V življenju je veliko različnih trenutkov," razmišlja Belluccijeva. "Ko si zelo mlad, imaš tisto, kar v Franciji imenujejo la beauté du diable, hudičevo lepoto, ki je naravna. Je lepota mladosti, lepota biološkega trenutka v tvojem življenju. A življenje gre naprej. Postava se stara in s tem se moramo spopasti. Nič ne moremo storiti. Hkrati imamo srečo, saj če se postaramo, to pomeni, da imamo dolgo življenje. Ko gre telo dol, raste duša."

Foto: Guliverimage Igralka ima dve hčerki, 17-letno Devo in 11-letno Léonie, z nekdanjim možem Vincentom Casselom, od katerega se je ločila leta 2013. Od takrat je nekdanji par našel starševski ritem.

"Že dolgo sva ločena, a hkrati imaš, ko si starš, to vlogo vse življenje," je dejala Belluccijeva.

Kot mama, ki je spoznala težke vidike zabavnega posla, hčerk ne želi učiti, naj bosta v nenehnem sporu z moškimi.

"Ženske smo prehodile dolgo pot in danes imamo pogum reči določene stvari, ker so ženske to storile že pred nami. Ne verjamem v vojno med moškimi in ženskami. Mislim, da moramo najti skupne točke komunikacije. Nočem učiti svojih deklet, naj bosta polni sovraštva, to ne prinaša ničesar," je dejala. "Moramo najti način, kako se pogovarjati."

Na koncu je Belluccijeva povedala, da je hvaležna, da ji v zabavni industriji ni bilo treba delati že kot najstnici.

"Preživela sem nekaj trenutkov, ki niso bili vedno popolni," je dodala. "A delati sem začela, ko sem bila že polnoletna. Imela sem srečo, da nisem bila nikoli v položaju, s katerim se ne bi mogla spopasti. To je stvar sreče, včasih se preprosto ne moreš braniti."

