54-letna Monica Bellucci navdušuje v kopalkah #foto

Filmska fatalka je za revijo Madame Figaro pozirala v kopalnem kostimu, a še več pozornosti je dobila njena izjava, da morda ni samska. Monico Bellucci lahko občudujete tudi v filmu Žgoče poletje, ki bo na Planet PLUS na sporedu nocoj ob 20. uri.

Monica Bellucci tudi pri 54 letih še vedno osupne s svojo lepoto. Staranja se ne boji, pravzaprav meni, da leta prinesejo nove, drugačne vloge, kar jo veseli. Kljub temu pa ne obsoja tistih, ki se odločijo za lepotne popravke, saj meni, da ima vsak svoje razloge.

"Ne morem obsojati. Ne vem, ali si bom kdaj privoščila lifting obraza. Včasih vidim čudovite rezultate in si mislim, zakaj pa ne," pravi italijanska diva, ki se je marca razšla z 18 let mlajšim partnerjem, kiparjem Nicolasom Lefebvrom.

Zveze je konec, a to ne pomeni, da je samska

O svojem ljubezenskem življenju je zelo skrivnostna, v intervjuju za revijo Madame Figaro je dvoumno potrdila, da je njene zveze res konec, a da to ne pomeni, da je samska. Ko jo je novinarka naravnost vprašala, ali to pomeni, da ni samska, pa je igralka v smehu dejala, da na to vprašanje ne bo odgovorila.

Navdušile so tudi fotografije, ki jih je za revijo posnel Thiemo Sander. Na čutnih poletnih fotografijah igralka pozira z globokimi dekolteji in v kopalkah, fotografije pa je Monica delila tudi na svojem profilu na Instagramu, kjer so se pod objavami vsuli komentarji s pohvalami.

V filmu Žgoče poletje se je razgalila le mesec in pol po porodu

Lepo igralko lahko vidite tudi v filmu Žgoče poletje (Un été brûlant), ki bo na Planet PLUS v torek ob 20. uri. V njem se igralka povsem razgali že na samem začetku. "Prošnja za ta film je prišla v ranljivem trenutku, mesec in pol po rojstvu drugega otroka. Ko sprejmem vlogo, popolnoma zaupam režiserju," je povedala ob premieri, ki jo je film doživel na Beneškem filmskem festivalu.

Film Žgoče poletje je zgodba o moškem prijateljstvu. Paul (Jérôme Robart), ki se poskuša uveljaviti kot igralec, sreča Frédérica (Louis Garrel, režiserjev sin), ki je poročen z italijansko igralko Angèle (Monica Bellucci), za katero koprnijo mnogi moški. Moška hitro postaneta prijatelja, Paul pa se z dekletom Élisabeth pridruži Frédéricu in Angèle v Rimu. Nekoč srečni zakon med mračnim slikarjem in njegovo slavno ženo pa se s tem zamaje ...

Dramo Žgoče poletje si lahko na Planet PLUS ogledate v torek ob 20. uri.

