Pri 52 letih pokazala zapeljivo postavo #foto

Na profilu Marie Bello na Instagramu prevladujejo fotografije, na katerih je igralka povsem nenaličena, a njena naravna lepota je očitna. Še posebej veliko odziva so sprožile fotografije v kopalkah, saj oboževalci kar ne morejo prehvaliti igralkine zavidljive postave. "Popolna ženska," je bil eden od komentarjev, spet drugi pa se je glasil: "Lepša kot kadarkoli."

Maria se sicer lahko za lepo postavo zahvali predvsem zdravi prehrani in rednemu gibanju ter seveda dobrim genom. Redno telovadi s svojo trenerko, a na vrhu njenih prioritet ni lep videz, temveč zdravje. "Včasih greva na daljši sprehod, včasih trenirava z utežmi. Vadba se prilagaja občutku, ne načrtovanju," pravi Maria, ki vadi tudi pilates, a priznava, da se mora kljub temu, da se po telovadbi počuti bolje, včasih kar prisiliti k vzdrževanju redne aktivnosti.

Težavna so tudi snemanja, za katera mora pridobiti ali izgubiti kakšen kilogram. V Zgodovini nasilja (A History of Violence) je bila na primer zelo vitka, za film World Trade Center, ki ga je leto kasneje snemala z Oliverjem Stonom, pa je hotela biti polnejša, zato se je zredila. "V tistem času je bila tudi podelitev zlatih globusov in počutila sem se tako debelo. A ko sem osebno videla vsa ta suhljata dekleta, so bila videti, kot da bodo razpadla," je povedala in dodala, da je bila sama v resnici videti veliko bolj zdravo.

Še bolj kot lepo telo pri Marii izstopata njena sproščenost in pozitivna naravnanost do življenja. Kako ji uspeva? "Z veliko volje," pravi in dodaja, da se je že v srednji šoli, ko ji starši niso mogli kupiti dragih in takrat priljubljenih čevljev, odločila, da se s tem ne bo obremenjevala. Enake filozofije se drži še danes in se vsak dan opominja, kaj je dejansko pomembno in kako hoče živeti svoje življenje.

"Danes razmišljam o tem, kakšno zadovoljstvo je ljubiti ljudi. Ko nam ljudje dovolijo, da jih ljubimo, je to največje darilo, ki se nenehno vrača. Moj sin me vedno povzdigne in rada kuham zanj. Moji prijatelji me nasmejijo. Pogosto. Moja družina je trdna in ljubezniva. Moja ljubezen je živa, prisotna in odprta. Za vse to sem hvaležna," je zapisala pod eno od številnih pozitivnih objav na svojem profilu na Instagramu.

Mario lahko v novi sezoni Preiskovalcev na delu: NCIS na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, za tem pa ob 21. uri sledi še napeta serija Ugrabljena.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.