Preiskovalci na delu: NCIS na Planetu že s 15. sezono

Izjemno uspešna kriminalna serija Preiskovalci na delu: NCIS navdušuje tako gledalce kot kritike, ki so ji namenili tudi tri nominacije za emmyja. Že 15. sezono serije lahko premierno na slovenskih televizijah spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Preiskovalci na delu: NCIS so že od sedme sezone dalje najbolj gledana serija na ameriških televizijah, izjemen uspeh serije je sprožil tudi nastanek dveh sorodnih serij NCIS: Los Angeles in NCIS: New Orleans.

Osrednji obraz serije o skupini agentov, ki preiskujejo kriminalna dejanja v ameriški mornarici, je že od prve sezone dalje Mark Harmon, ki je za vlogo Jethra Gibbsa leta 2017 prejel tudi nagrado People's Choice po izboru občinstva za najljubšega tv-igralca v drami. Za nagrado je bila večkrat nominirana tudi Pauley Perrette, ki igra strokovnjakinjo za forenziko Abby Sciuto, ki prisega na črnino, tetovaže in alternativni stil oblačenja.

Mark Harmon je prvi obraz Preiskovalcev na delu: NCIS

S 15. sezono se Pauley poslavlja od serije, ekipi pa se pridružuje Maria Bello, ki igra agentko in psihologinjo Jacqueline Sloane, specializirano za profiliranje zločincev in nekdanjo poročnico ameriške vojske, ki je služila tudi v Afganistanu.

Novo sezono Preiskovalcev na delu: NCIS lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, za tem pa ob 21. uri sledi še napeta serija Ugrabljena.

