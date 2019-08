Igralka, ki ne skriva svojih gub #foto

Maria Bello, dvakratna nominiranka za zlati globus (Senca preteklosti, Lov na srečo), se je s Preiskovalci na delu: NCIS znova znašla v vlogi preiskovalke. Kot detektivka se je pred nekaj leti preiskusila tudi v glavni vlogi serije Glavni osumljenec (Prime Suspect), ki je bila nekakšna prosta predelava izvirne britanske serije s Helen Mirren, vendar so serijo po trinajstih delih kljub dobrim odzivom prenehali snemati. Tokrat težav s premajhno gledanostjo zagotovo ne bo, saj so Preiskovalci na delu: NCIS ena najbolj gledanih dramskih serij na svetu.

Jack Sloane (Maria Bello) in Jethro Gibbs (Mark Harmon) v Preiskovalcih na delu: NCIS

Svetlolaska igra agentko in psihologinjo Jacqueline Sloane, specializirano za profiliranje zločincev in forenzično psihologijo, med preiskovalce pa prihaja iz ameriške vojske, kjer je bila poročnica in je služila tudi v Afganistanu. Za razliko od drugih članov ekipe neposredna agentka Sloane pogosto oporeka Gibbsu (Mark Harmon), zato bo med njunima likoma nekaj trenj, a tudi medsebojno spoštovanje.

Maria navdušenje nad sodelovanjem v seriji pogosto deli na svojih profilih na družbenih omrežjih, kjer izkoristi priložnost tudi za širjenje pozitivnega pogleda na staranje. Prepričana je, da lepota in leta niso v soodvisnem razmerju in pri 52 letih pogosto pozira nenaličena in v kopalkah. V nasprotju s povsem obdelanimi in skrbno aranžiranimi fotografijami sama raje prisega na naravnost in se sploh ne obremenjuje s skrivanjem znakov staranja.

Ljubezen do preprostega in aktivnega življenja je prenesla tudi na svojega sina, ki ga ima z nekdanjim partnerjem Danom McDermottom, sicer pa je igralka odkrita biseksualka. Po uničujočem potresu na Haitiju leta 2010 je ustanovila dobrodelno organizacijo za pomoč tej opustošeni deželi, hkrati pa je tudi članica odbora aktivistične skupine, ki skuša zaščititi žrtve genocida v Darfurju.

Novo sezono Preiskovalcev na delu: NCIS lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, za tem pa ob 21. uri sledi še napeta serija Ugrabljena.

