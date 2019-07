Bil je najbolj seksi moški na svetu, ga prepoznate? #foto

Igralec Mark Harmon je pred več kot tremi desetletji na prestolu za najbolj seksi moškega nasledil igralca Mela Gibbsona, prvega, ki je ta naziv prejel od ameriške revija People.

Da je prejemnik tega naziva, je takrat 34-letni Mark izvedel čisto po naključju. S prijatelji je igral košarko, ko je na obeh straneh igrišča zagledal reklamni plakat z naslovnico nove številke omenjene revije, s katerega je bilo razvidno, da je on prejemnik tega laskavega naziva za leto 1986.

"Prepričan sem, da obstajajo ljudje, ki ta naziv jemljejo resneje kot jaz," je povedal in priznal, da se je glede vsega skupaj sprva počutil kar malce "neumno", ampak laskavi naziv vsekakor ni škodil njegovi nadaljnji in, kot se je izkazalo, zelo uspešni karieri.

Mark na naslovnici v letih 1986 in 2019:

Mark Harmon covers People 32 years after being named Sexiest Man Alive : The 67-year-old is now a silver fox and looks ruggedly handsome as he sports a denim shirt in his cover shot. The actor explains: 'I come from working stock, and I’m proud of that, https://t.co/Xkox7QIQ39 pic.twitter.com/cnQxyBj7hP