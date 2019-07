S to serijo je Rami Malek navdušil že pred Bohemian Rhapsody

Še preden je Rami Malek navdušil kot Freddie Mercury in bil nagrajen tudi z oskarjem, je gledalce in kritike prepričal v odlični seriji Mr. Robot, ki mu je prinesla prva igralska priznanja. Rami v seriji igra maldega programerja, ki trpi za antisocialno osebnostjo motnjo. Mr. Robot bo prvič na sporedu v sredo, 24. julija, ob 23.00, sicer pa vsak torek in sredo ob isti uri.

Z zlatim globusom nagrajena televizijska serija Mr. Robot govori o Elliotu, mlademu briljantnemu programerju, ki je svoje znanje o vdiranju v tuje sisteme prignal do skrajnosti. Elliot trpi za utrujajočo antisocialno osebnostno motnjo, zato mu vdiranje v tuja življenja pravzaprav predstavlja edino zvezo z drugimi ljudmi. Svoje veščine uporablja kot orožje, da bi tiste, ki jih ima rad, ubranil pred ljudmi, ki jim hočejo škoditi. Na koncu se znajde na razpotju med svojim vsakodnevnim delom v podjetju, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, in hekerskim podzemljem, natančneje, skupino F-Society, ki hoče Elliota prisiliti, da jim pomaga zrušiti najbogatejši korporativni sloj, ki poseduje vse.

Najboljša serija leta

Serija, ki je odličen TV-triler, je bila nagrajena z zlatim globusom, zlati globus si je prislužil tudi stranski igralec Christian Slater, Rami Malek pa je bil zanj nominiran. Mr. Robot ima na spletni strani IMDb oceno 8.5, ob predvajanju premierne sezone leta 2015 pa jo je na seznam najboljših serij leta uvrstilo več uglednih publikacij, medtem ko so jo pri revijah Rolling Stone, Entertainment Weekley in TV Guide postavili kar na prvo mesto.

Avstralski The Daily Telegraph je serijo opisal kot "mešanico Matrice, Kluba golih pesti in Robina Hooda", pri The New York Times pa so Mr. Robota opisali kot "kibernetski triler, ki ga prežema temačen, skoraj nihilistični pesimizem o internetu, kapitalizmu in družbeni neenakosti, kar pa serijo naredi nekako zabavno".

Christian Slater in Rami Malek v seriji Mr. Robot

V glavni vlogi nadarjenega programerja Elliota se predstavlja 38-letni Rami Malek, ameriški igralec z egipčanskimi koreninami. Po nekaj manjših vlogah v serijah (Midve z mamo, Jasnovidka, Družinsko bojišče) je svoj filmski debi doživel leta 2006 v komični pustolovščini Noč v muzeju, kjer je upodobil egipčanskega faraona in vlogo ponovil še v obeh nadaljevanjih.

Emmy za serijo Mr. Robot, oskar za film Bohemian Rhapsody

Med snemanjem miniserije Pacifik je spoznal izvršnega producenta serije Toma Hanksa, ki je bil tako navdušen nad Ramijem, da mu je ponudil vlogo v filmu Larry Crowne. Sledilo je še nekaj stranskih vlog v filmih Somrak saga: Jutranja zarja - 2. del, Želja po hitrosti in Gospodar, leta 2015 pa je občinstvo in kritike navdušil v seriji Mr. Robot. Z vlogo si je prislužil emmyja in več nominacij za vrsto nagrad, tudi za zlati globus in nagrado igralskega ceha. Prav vsi pa so njegovo ime spoznal lani, ko je v filmu Bohemian Rhapsody upodobil Freddieja Mercuryja in za odlično igro prejel oskarja, zlati globus ter kopico drugih nagrad.

Serijo Mr. Robot lahko na Planetu ujamete ob sredah in četrtkih ob 23.00.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Twitter, Facebook in YouTube.