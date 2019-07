Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irski igralec Clive Standen, ki je v seriji Ugrabljena stopil v velike čevlje Liama Neesona, se je prav zaradi njega še posebej potrudil in vse akcijske prizore odigral sam. Serijo Ugrabljena lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri.

"Nisem si mislil, da me bodo tolikokrat udarili v obraz", je med pogovorom s Harryjem Connickom jr. povedal glavni igralec serije Ugrabljena (Taken). "Če bi vedel, da bom nenehno tekel po neskončnih ulicah in skakal s stavbe na stavbo ter padal pod avtomobile, bi še enkrat premislil, preden bi podpisal pogodbo," se je pošalil. A v resnici Clive vse akcijske prizore (z izjemo dirkanja z avtomobilom) odigra sam, pri tem pa mu je za vzor služil prav Liam Neeson, ki je vlogo Bryana Millsa odigral v filmski trilogiji Ugrabljena.

"Če pogledate prvi film z Liamom Neesonom, vidite, da je ta tip neustavljiv," je povedal in dodal, da lik Bryana močno občuti vse udarce in poškodbe, gledalci pa so povsem posrkani v njegovo zgodbo.

Mojster rokovanja z orožjem

Telesno zahtevne vloge sicer za Standena niso novost, saj je znan tudi po seriji Vikingi (Vikings). Med njegovimi posebnimi veščinami pa ni le izvrstna fizična pripravljenost, ampak tudi rokovanje z orožjem. Igralec lahko namreč puško M16 razstavi in znova sestavi v manj kot minuti, kar je zelo zahtevno tudi za poklicne vojake.

Razburljivo serijo, v kateri spremljamo dogajanje pred filmom Ugrabljena, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21. uri, še pred tem pa za napeto vzdušje poskrbijo Preiskovalci na delu: NCIS (na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri).

