Eksplozivna predzgodba filmske uspešnice Ugrabljena

Da ima nekdanji agent CIE Bryan Mills posebne veščine za iskanje nepridipravov in maščevanje, že vemo. Zdaj pa si bomo lahko v istoimenski TV-seriji ogledali mlajšo različico lika, ki je Liama Neesona "na stara leta" izstrelil v sam vrh najbolj priljubljenih akcijskih junakov. V seriji Ugrabljena namreč spremljamo dogodke pred filmsko trilogijo, mlajšega Bryana pa igra postavni Britanec Clive Standen, ki se ga spominjamo iz serije Vikingi (Vikings).

Jennifer Beals in Clive Standen

Nekdanji pripadnik Zelenih baretk Bryan Mills se v seriji spopada z osebno tragedijo, ki je pretresla njegov svet. Medtem ko se skuša soočiti s sestrinim umorom in načrtuje maščevanje, ga rekrutira agencija CIA, ki od njega zahteva usodno učinkovitost. Mills začne piliti smrtonosne veščine, ko se brezkompromisno spusti v nevarne misije, v katerih so na preizkušnji njegov pogum in meje njegove vzdržljivosti.

Poleg Britanca Cliva Standena v seriji igra tudi Jennifer Beals, ki je zaslovela z vlogo v filmu Flashdance, spremljali pa smo jo tudi v serijah Laži mi (Lie to Me) in Ženske zadeve (The L Word). Izvršni producent serije je Luc Besson.

Serija Ugrabljena bo na Planetu prvič v petek, 19. julija, ob 21. uri, na rednem sporedu pa od ponedeljka do petka ob isti uri.

