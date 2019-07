Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 22.20 si boste na Planetu lahko ogledali biografsko športno dramo o nevsakdanjemu športnem agentu, ki preko šova talentov najde nadarjena indijska mladeniča in ju skuša prepričati, da se preizkusita v najmočnejši ligi bejzbola na svetu.

Film spremlja resnično zgodbo J. B. Bernsteina, nekoč uspešnega športnega agenta, ki ga v panogi zasenčijo pomembnejši in spretnejši tekmeci. S sodelavcem Aashom bosta morala dokončno zapreti agencijo, če se J. B. takoj česa ne domisli. Ko pozno zvečer v Indiji gleda tekmo kriketa, se mu utrne tako nezaslišana ideja, da bi se morda celo uresničila. Zakaj ne bi med nadarjenimi igralci kriketa poiskal naslednjega prvaka v metanju bejzbolske žoge?

Zvezdnik serije Oglaševalci Jon Hamm v biografski športni drami o nekonvencionalnem športnem agentu.

V indijsko prestolnico se odpravi v družbi nadarjenega, vendar prepirljivega iskalca talentov Raya in tam priredijo državno televizijsko avdicijo "Roka za milijon dolarjev". V oddaji nastopi 40.000 nadobudnih mladih športnikov in po dolgotrajnem postopku se v finale prebijeta 18-letna metalca žoge Rinku in Dinesh. J. B odpelje mladeniča v Združene države, da bi se urila pri legendarnem trenerju Tomu Housu. Cilj je jasen: prepričati mlada športnika o pogodbi s poklicno bejzbolsko ligo.

Film je režiral Craig Gillespie, igrajo pa Jon Hamm, Aasif Mandvi in Alan Arkin.

Biografska športna drama Roka za milijon dolarjev (Million Dollar Arm) bo na sporedu v soboto, 20. julija, ob 22.20 na Planetu.

