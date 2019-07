Vohunska dogodivščina s Pingvini z Madagaskarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni stranski liki iz animirane franšize Madagaskar, so dočakali svojo lastno filmsko dogodivščino. V soboto ob 16.45 si jih boste lahko ogledali v komični animirani pustolovščini, v kateri jih bomo spremljali na vohunski misiji, ki bo zabavala staro in mlado. Film je sinhroniziran v slovenščino.

Največji in najbolj zabavni tajni ptiči iz posla mednarodnega vohunstva, Kapitan, Kovalski, Riko in Pešak, združijo moči s prefinjeno tajno organizacijo Severnik, ki jo vodi postaven korenjak, agent Zaupno.

Zlohotnemu dr. Oktavijanu Špricu poskušajo preprečiti, da bi uničil svet, kakršnega poznamo. Čakajo jih tvegane preizkušnje, ki jih ponesejo na Antarktiko, v Benetke, v puščavo, Šanghaj, New York … In Kentucky. Okusili bodo slavo, se zapletli v vohunske mreže, preprečili podle načrte zlobnega znanstvenika hobotnice – in se napokali sirnih prigrizkov – kot še nobeni pingvini doslej.

V izvirniku so likom glasove med drugimi posodili Benedict Cumberbatch, John Malkovich in sloviti režiser Werner Herzog, v slovenski različici, ki si jo boste lahko ogledali na Planetu, pa Jan Bučar, Uroš Smolej, Igor Potočnik, Primož Ekart, Andrej Murenc in Boris Kerč.

Sinhronizirana animirana pustolovščina Pingvini z Madagaskarja (Penguins of Madagascar) bo na sporedu v soboto, 20. julija, ob 16.45 na Planetu.

