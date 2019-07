To je Liam Neeson rekel igralcu, ki je prevzel njegovo vlogo

Liam Neeson je kot legendarni Bryan Mills nastopil v vseh treh delih filmske uspešnice Ugrabljena (Taken). V seriji, ki je predzgodba kultne filmske trilogije, je to vlogo prevzel britanski igralec Clive Standen, ki je tako moral stopiti v precej velike čevlje. V tolažbo mu je lahko bilo, da se je tudi sam Liam Neeson strinjal, da je on prava izbira in mu celo ponudil pomoč pri razumevanju vloge.

Standen je medijem zaupal, kaj mu je Neeson svetoval, preden so serijo začeli snemati. "Ne pozabi Bryanovega srca, ker je to tisto, kar poganja celotno zgodbo. On je samo vsakdanji človek, ki bo naredil vse, kar je treba, da bo svojo hčer dobil nazaj. On ni superjunak, ampak navaden človek kot vsi mi," naj bi Standenu dejal filmski zvezdnik.

Poleg Cliva Standena v seriji igra tudi Jennifer Beals, ki je zaslovela z vlogo v filmu Flashdance, spremljali pa smo jo tudi v serijah Laži mi (Lie to Me) in Ženske zadeve (The L Word).

Britanski igralec se je z nasveti zvezdniškega kolega strinjal, saj meni, da je treba gledalcem ponuditi možnost, da razumejo glavnega junaka in njegova dejanja.

