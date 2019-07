Kultna britanska serija Samo bedaki in konji

Na Planet prihaja kultna britanska humoristična serija Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses) o bratih Trotter, ki se ukvarjata s preprodajo različnih izdelkov nizke kvalitete in vprašljivega porekla. Gre za eno najbolje ocenjenih britanskih serij vseh časov, nagrajeno z več baftami, prvi del pa lahko na Planetu ujamete že v petek, 5. julija, ob 21.30.

David Jason je Del Boy, ki je prebrisan in podjeten preprodajalec, Nicholas Lyndhurst pa je njegov brat Rodney, rahlo trapast, a dobrega srca. S svojim dedkom/stricem živita v zanikrnem stanovanju in od začetka do konca serije poskušata obogateti, na takšen in drugačen način – predvsem pa na inovativen in sila trapast.

Legendarna britanska serija je polna jedkega humorja, cinizma, sarkazma in besednih dvobojev. Velja za najbolj uspešno britansko situacijsko komedijo vseh časov. Naslov temelji na starem izreku Samo bedaki in konji delajo za preživetje, ker je tudi osrednja tema glavnih junakov nadaljevanke, ki želijo obogateti hitro in s pomočjo sumljivih poslov, ki pa seveda eden za drugim gladko propadejo.

Kultno serijo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21.30, prvič že v petek, 5. julija, ob 21.30.

