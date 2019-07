Petdeset ur trpljenja, da se je poklonil kultni seriji #video

Dean Paine je verjetno največji oboževalec kultne angleške komične serije Samo bedaki in konji, ki jo lahko od ponedeljka do petka gledate tudi na Planetu. Na hrbet si je zato dal tetovirati celotno zasedbo serije, vključno z njihovim prepoznavnim rumenim trikolesnim avtomobilom.

31-letni angleški kuhar je nad serijo tako navdušen, da se je celo na svojo poroko pripeljal v rumenem trikolesniku. "Že od otroštva sem velik oboževalec serije."

Za tetovažo, ki zdaj prekriva njegov hrbet, je moral v tetovatorskem studiu presedeti kar 50 ur, vse skupaj pa ga je stalo nekaj več kot tri tisoč evrov. "Zaradi strica Alberta sem na stolu sedel največ časa, proces tetoviranja pa je bil najbolj boleč pri dedku, saj portret poteka ravno čez hrbtenico."

Del Boy (David Jason), Rodney (Nicholas Lynd Hurst) in stric Albert (Buster Marryfield) iz serije Samo bedaki in konji.

S končnim rezultatom je bil zelo zadovoljen in po njegovem mnenju je bilo vredno vsega denarja in bolečin, ki jih je moral zato pretrpeti.

Tetovaža na njegovem hrbtu je prava mojstrovina:

Dean je v živo tudi že spoznal vse še živeče igralce serije, razen Rodneyja, ki ga je igral igralec Nicholas Lyndhurst: "Moje sanje so, da se nekega dne srečam z Rodneyjem, in upam, da se mi ta želja nekoč izpolni."

Kultno serijo Samo bedaki in konji (Only Fools And Horses) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 21.45.

