Konec ljubezni: Monica Bellucci in 18 let mlajši umetnik sta se razšla

Monica Bellucci in Nicolas Lefebvre sta se v javnosti prvič skupaj pojavila marca letos na Chanelovi modni reviji v Parizu. Par naj bi bila od leta 2017, zdaj pa je 54-letna igralka v intervjuju za francosko revijo F razkrila, da sta se razšla.

"Ta moški me je ogromno naučil," je Italijanka dejala o 36-letnem francoskem kiparju in nekdanjem modelu, "odslej pa se najina zgodba razvija v drugo smer, ostala bova prijatelja za vedno."

Karizmatična igralka je bila do zdaj poročena dvakrat, med letoma 1990 in 1994 z italijanskim fotografom Claudiom Carlosom Bassom, med letoma 1999 in 2013 pa s francoskim igralcem Vincentom Casselom, s katerim ima dve hčeri.

