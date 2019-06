Burna razprava ob zapeljivi fotografiji: Bradley zdaj nekje joče

Da v zvezi med 44-letnim Bradleyjem Cooperjem in njegovo 11 let mlajšo izbranko Irino Shayk, s katero imata tudi dveletno hčerkico Leo De Seine, škriplje, se je govorilo že nekaj mesecev pred koncem romance. Tudi zdaj so se oglasili viri, ki so blizu nekdanjemu paru, ter povedali, da sta se za to, da bi rešila zvezo, sicer močno trudila, a se preprosto ni izšlo.

"Bradley je bil med dolgotrajnim snemanjem filma A Star is Born (v prevodu Zvezda je rojena, op. p.) čustveno odsoten. Poskušala sta rešiti razmerje, a preveč stvari se je spremenilo," je za portal People razkril vir. "In ker sta Bradley in Irina svoje razmerje vedno skrivala pred javnostjo, je le peščica ljudi vedela, da imata težave."

Par je minuli teden sporočil, da se po štirih letih zveze razhaja. Foto: Getty Images

A očitno se ruska manekenka kljub temu, da je sveže samska ter da je ostala brez enega od najbolj zaželenih zvezdnikov v Hollywoodu, zelo dobro drži. Te dni je poslovno na Islandiji, od koder je delila tudi nekaj utrinkov.

Na prvi fotografiji sedi na obrežju, oblečena v kratek siv pulover in obuta v nogavice ujemajoče se barve. Na ogled je postavila svoje dolge, vitke noge. Z objavo je seveda navdušila sledilce na Instagramu, ki so si bili enotni, da je temnolaska naravnost čudovita.

Še malce bolj drzna pa je bila druga fotografija, na kateri Irina stoji na skalah ter zre v slap, oblečena v črne enodelne kopalke. Nekateri njeni sledilci so se ob objavi obregnili ob njenega nekdanjega partnerja, češ, da ne morejo doumeti, kako je lahko zapustil takšno lepotico.

"Ne morem verjeti, kaj je naredil Bradley Cooper," se je glasil eden od komentarjev, drugi pa: "Bradley zdaj nekje joče." In tako se je med njenimi sledilci vnela burna razprava – nekateri so stopili Bradleyju v bran, spet drugi so bili na strani Irine. Našli so se celo takšni, ki so v razpravi omenjali še enega njenega nekdanjega fanta, svetovno znanega nogometaša Cristiana Ronalda. Peščica njenih sledilcev pa je prepričana, da je bila njuna zveza tako ali tako velika promocija za oba.

