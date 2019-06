Nov razhod v Hollywoodu: Bradley Cooper in Irina Shayk nista več skupaj

Ameriški mediji so že dalj časa pisali o tem, da med Bradleyjem Cooperjem in Irino Shayk škriplje, zdaj pa se je očitno izkazalo, da so bile govorice resnične.

Bradley Cooper in Irina Shayk sta začela hoditi leta 2015, dve leti kasneje pa sta dobila hčerko Leo. Zdaj sta sporočila, da sta se odločila za konec zveze ter da bosta še naprej skupaj vzgajala svojo hčerko.

Leta 2016 je bilo na Irininem levem prstancu celo opaziti zaročni prstan, ki ga je nosila več kot dve leti, a govoric o zaroki nista nikoli potrdila.

Kaj je razlog za razhod, ni znano. Foto: Getty Images

Je bila kriva Gaga?

Igralec in manekenka sta razmerje v začetku bolj kot ne skrivala, v javnosti sta se pogosteje skupaj začela pojavljati pred nekaj meseci, med sezono podeljevanja filmskih nagrad.

Bradley je bil kot režiser in igralec filma Zvezda je rojena namreč nominiran za več kipcev, prav v tem času pa so se začela ugibanja, ali se ni morda preveč zbližal s svojo soigralko Lady Gaga. Govorice sta podkurila še s čustvenim nastopom na Oskarjih, in po tem so bili številni prepričani, da se med njima nekaj res plete.

Nastop Gage in Bradleya na letošnjih Oskarjih. Foto: Reuters

Foto: Getty Images

A Gaga je hitro ovrgla natolcevanja - o tem je celo spregovorila v šovu Jimmyja Kimmla. "Da, ljudje so videli ljubezen, in uganite, kaj. Hotela sva, da to vidite. To je ljubezenska pesem, film je ljubezenska zgodba. Sem umetnica in očitno nama je uspelo, preslepila sem vas!" je povedala o nastopu z Bradleyjem.

Preverite tudi: