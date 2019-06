Tako je videti, ko kdo vznemiri Beyonce #video

Nicole Curran je žena Joeja Lacoba, lastnika NBA kluba Golden State Warriors, in je tudi ženska, ki je več kot očitno stopila na živec pevki Beyonce.

Na tekmi Golden State Warriors proti Toronto Raptors je sedela ob Beyonce, a jo je bolj kot ona zanimal njen mož Jay-Z, s katerim se je več kot očitno hotela pogovarjati. A ker je to počela na nevljuden način - da se je nagnila čez Beyonce - ji je pevka z rahlim sunkom rame nakazala, da se vede neprimerno.

Posnetek Beyoncejinega sunka se je kmalu razširil po spletu, njeni privrženci pa so ji seveda hitro stopili v bran.

"Da si ne bi drznili govoriti čez Beyonce."

How dare her talk across Beyoncé pic.twitter.com/raVdi3OfyR — Aries Mar (@lyricalmar) June 6, 2019

"Bey ne mara te ženske, zato je ne maram niti jaz."

Bey don’t like that girl so I don’t like that girl either — Ashley K. (@AshleyKSmalls) June 6, 2019

"Sem ti dovolila govoriti z Jay-Z-jem?"

Did I say you can speak to Jay? pic.twitter.com/cOrifxXmat — Myles Sansone (@Msansone2) June 6, 2019

"Ta ženska se igra z ognjem."

That girl is playing with fire 😳 pic.twitter.com/nTMJYQIVK2 — Taylor Snow (@taylorcsnow) June 6, 2019

"Becky se ne zaveda, da se igra z ognjem."

Little does Becky know, her life is at stake pic.twitter.com/z9F7oA7UxL — LiLi. (@MaliyahLondyn) June 6, 2019

"Odstranili so jo!"

Nicole je postala nova Becky

Nicole se je hitro prijel vzdevek "Becky with the good hair" (Becky z dobrimi lasmi, op. p.), kar je postal nekakšen mednarodni naziv za ljubico, odkar je Beyonce v svoji pesmi leta 2016 tako poimenovala domnevno ljubico svojega moža.

Pred nekaj leti se je namreč veliko govorilo o Jay-Z-jevi nezvestobi in ko je 37-letna pevka to omenila v pesmi Sorry, je svet dobil nekakšno potrditev, da so govorice resnične, hkrati pa so se vsi spraševali, kdo je ta Becky z dobrimi lasmi. Še danes pravzaprav ne vemo, kdo je ta skrivnostna ženska, jasno pa je, da je sta imela zakonca Carter težave v zakonu.

Vse odtlej, če se pri Carterjevih pojavi kakšna druga ženska, javnost to hitro šaljivo označi za Becky z dobrimi lasmi.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Preberite še: