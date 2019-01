Beyoncejin oče je moral Destiny's Child ščititi pred R. Kellyjem

Mathew Knowles, oče slavne pevke Beyonce Knowles in nekdanji menedžer skupine Destiny's Child, je razkril, da je moral dekleta ščititi pred zloglasnim pevcem R. Kellyjem. Ta se ponovno sooča z obtožbami pedofilije in spolnih zlorab.

Mathew Knowles, oče Beyonce Knowles, je v prvih in najuspešnejših letih zastopal dekliško skupino Destiny's Child, v kateri je Beyonce začela svojo nadvse uspešno glasbeno pot.

Po nedavno predvajanem dokumentarcu Surviving R. Kelly, v katerem so ponovno spomnili na pedofilska nagnjenja in zlorabe pevca R. Kellyja, zaradi česar se zdaj proti njemu obeta nova preiskava, je Knowles razkril, da je Kelly prežal tudi na dekleta iz skupine ter da jih je moral ščititi pred njim.

R. Kellyja se je že v 90. letih prejšnjega stoletja držal slab sloves. Foto: Getty Images

Sumljiv je bil že njegov način snemanja

Od njega in njegove založbe je v 90. letih prejšnjega stoletja stalno dobival ponudbe za sodelovanje, a je dekleta Beyonce, Kelly, LeToyo in LaTavio namenoma držal stran od R. Kellyja. No, sprva zato, ker prva ponujena pesem ni bila dobra, nato pa zaradi sumljivih govoric, ki so ga obkrožale, pravi Knowles.

"Težava z R. Kellyjem je bila, da je rad snemal pozno zvečer, okoli polnoči. Poleg tega pa je imel njegov studio zraven še sobo, v kateri je plesalo 40 ali 50 ljudi."

Razložil je, da je bil R. Kelly v tistem času zelo pomemben in cenjen kot glasbenik, ki je, če je sodeloval z novimi izvajalci, močno pripomogel k njihovi slavi. Založba je zato večkrat predlagala sodelovanje Kellyja z Destiny's Child, a Knowles in njegova žena Tina, Beyoncejina mama, sta vse predloge zavrnila, dodaja vir: "Dekleta so bila stara 15, 16 let. Ko so šla na stranišče, je Tina vedno hodila z njimi, nista jih izpustila izpred oči."

R. Kelly je sicer napisal eno skladbo za dekleta z naslovom Stimulate Me, a ni bil navzoč v studiu, ko so jo snemale. Pesem je bila del glasbenega repertoarja v filmu Life Eddieja Murphyja, a gospod Knowles je poskrbel, da ni bila vključena na noben album Destiny's Child.

Mathew in Tina Knowles sta dobro skrbela za vsa dekleta iz skupine. Foto: Getty Images

Aaliyah ni imela te sreče

A mlada, zdaj že pokojna pevka Aaliyah ni imela te sreče. Z njo je posnel kar nekaj pesmi, ji pomagal pri karieri ter imel z njo tudi razmerje.

Ona je bila stara komaj 15 let, on pa 27, ko sta se poročila, brez soglasja njenih staršev, pri čemer sta na poročnih dokumentih navedla, da je stara 18 let. Zakon so pozneje razveljavili. Po Aaliyahini smrti so številni viri povedali, da je bila pevka prisiljena v razmerje z njim.

Odkar so predvajali dokumentarni film, se je oglasilo kar nekaj zvezdnikov, ki so javno obsodili slavnega pevca. Med njimi tudi John Legend, Chance The Rapper in Lady Gaga. V povezavi z njim se pojavlja še eno zvezdniško ime, Jay-Z, mož Beyonce, za katerega številni trdijo, da naj bi dolga leta vedel za zlorabe, že celo, ko se je zapletel z Aaliyah, a ni nikoli ukrepal.

