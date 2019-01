Dokončen padec zloglasnega pevca? #video

Nedavno predvajani dokumentarec o zloglasnem pevcu R. Kellyju, v katerem so ponovno spomnili na njegova pedofilska nagnjenja in zlorabe in v katerem so spregovorile tudi njegove žrtve, bo morda privedel do ponovne preiskave proti zvezdniku.

Ameriška televizija Lifetime je posnela šestdelni dokumentarni film o R. Kellyju, znanem r'n'b pevcu in raperju, ki je bil v preteklosti že večkrat obtožen spolnih zlorab mladih deklet. V dokumentarcu z naslovom Surviving R. Kelly so spregovorile številne žrtve zvezdnika in očividci ter ponovno spomnili na to, da je zvezdnik ušel roki zakona.

Ena najslavnejših žrtev je bila pokojna pevka Aaliyah, s katero se je zapletel leta 1994, ko je bila stara komaj 15 let, on pa 27. Z njo se je celo poročil, brez soglasja njenih staršev, pri čemer sta na poročnih papirjih navedla, da je stara 18 let. Zakon so kasneje razveljavili.

Aaliyah je bila stara komaj 15 let, ko se je poročila z njim. Foto: Reuters

Leta 2008 oproščen vseh obtožb

R. Kelly je bil že leta 2002, leto po Aaliyahni smrti, obtožen otroške pornografije v 21 točkah. Med drugim naj bi se snemal med spolnim odnosom z neznanim mladoletnim dekletom. Na sodišču se je moral zagovarjati leta 2008, a so ga oprostili vseh obtožb. Njegovi odvetniki so takrat zatrjevali, da moški v videu ni R. Kelly ter da je morda nekdo namerno priredil podobo.

Nazadnje je bil spolnih odnosov z mladoletno osebo obtožen leta 2017, a so tudi takrat njegovi odvetniki vse pometli pod preprogo in dejali, da gre za izmišljene zgodbe posameznikov. Zagovarjajo ga tudi zdaj, po predvajanju dokumentarca Surviving R. Kelly.

Zvezdnik se je zaradi spolnih zlorab in pedofilije na sodišču zagovarjal že pred več kot desetimi leti. Foto: Getty Images

Po dokumentarcu se pripravlja nova preiskava

CNN poroča, da naj bi zdaj proti 52-letnemu pevcu, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly, spet odprli preiskavo, kar je spodbudila družina ene od žrtve, ki je spregovorila v dokumentarnem filmu. Takoj se je oglasil njegov odvetnik in dejal, da so izjave ljudi v dokumentarcu lažne ter da njegovo stranko blatijo zaradi osebnih koristi.

Ob tem je državni tožilec pozval vse druge morebitne žrtve ali očividce, da je zdaj čas, da stopijo naprej in s policijo spregovorijo o vsem, kar morda vedo o R. Kellyju. "Prosim, oglasite se. Brez vašega sodelovanja ne moremo odpreti preiskave in poiskati pravice."

Proti pevcu so se že začeli številni protesti:

Nekaterim zvezdnikom je žal za sodelovanja

V dokumentarnem filmu sta med drugim nastopila tudi glasbenika John Legend in Chance The Rapper, ki sta javno povedala, kaj si mislita o R. Kellyju. Legend pravi, da verjame žrtvam in da ne misli ščititi množičnega posiljevalca otrok. Chance The Rapper pa je tvitnil, da mu je žal, da je sodeloval z njim, ter da se opravičuje vsem žrtvam.

Oglasila se je tudi Lady Gaga, ki je leta 2013 z R. Kellyjem posnela pesem s pomenljivim naslovom: Do What U Want (With My Body) (Počni, kar hočeš (z mojim telesom), op. p.). Prek Twitterja je sporočila, da je pesem umaknila z vseh ponudnikov za pretakanje glasbe, ter da ji je močno žal, da je takrat sprejela takšno odločitev.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

"Stojim za temi ženskami 1000-odstotno, jim verjamem, vem, da trpijo in menim, da bi jih morali poslušati in jemati resno," je zapisala v dolgem zapisu in spomnila na to, da je bila tudi sama nekoč žrtev spolnega nasilja.

R. Kelly in Lady Gaga med nastopom na ameriških glasbenih nagradah leta 2013. Foto: Getty Images

"Pesem in videospot sem posnela v temnih časih svojega življenja, moj namen je bil ustvariti nekaj izjemno provokativnega, saj sem bila jezna in še nisem predelala travme, ki se je zgodila v mojem življenju. Naslov pesmi je Do What U Want (With My Body), kar kaže na to, kako izrazito sprevrženo je bilo takrat moje razmišljanje."

Trenutno pa se v povezavi z R. Kellyjem pojavlja še eno zvezdniško ime: Jay-Z. Mnogi trdijo, da naj bi dolga leta vedel za njegove zlorabe, že celo leta 1994, ko se je zapletel z Aaliyah, a ni nikoli ukrepal.

