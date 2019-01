Slavna manekenka obtožena utaje davkov in pranja denarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

33-letna Bar je ena najslavnejših manekenk na svetu, ki je krasila naslovnice najbolj znanih modnih revij, med drugim Sports Illustrated in GQ.

Izraelska manekenka Bar Refaeli se sooča z obtožbami utaje davkov in pranja denarja med letoma 2009 in 2012. Izraelske oblasti pravijo, da je skušala pred davkarijo prikriti šest milijonov dolarjev.

Bar Refaeli naj bi izraelske oblasti preiskovale že leta. Prepričani so namreč, da se je plačilu davkov izogibala tako v Izraelu kot v ZDA, saj je ameriškim oblastem zatrjevala, da živi v Izraelu, izraelskim pa, da živi v ZDA.

Njene finančne aktivnosti so najbolj sumljive med letoma 2009 in 2012, v obdobju, ko je bila v zvezi z igralcem Leonardom DiCapriem. Prav v tem času je trdila, da živi z Leonardom v ZDA, v resnici pa je živela v Tel Avivu pod imenom drugega družinskega člana.

Izraleski davčni zakoni od prebivalcev zahtevajo, da plačujejo davke tudi na prihodke iz tujine, medtem ko morajo tisti, ki ne živijo v Izraelu, plačevati samo davke za zaslužke v Izraelu. In prav temu naj bi se skušala izogniti slavna manekenka.

Bar in Leonardo sta bila par od novembra 2005 do junija 2009 ter ponovno od leta 2010 do 2011. Foto: Getty Images

Ni prvič, da se izmika izraelskim zakonom

A utaje davkov in pranja denarja naj ne bi bila kriva le ona, temveč tudi njena starša, saj naj bi prikrivala dejstvo, da je v resnici živela v Tel Avivu. Njen odvetnik sicer trdi, da ničesar ne skriva in da ima čiste račune.

Izraelski davkariji naj bi bila dolžna približno 6,1 milijona ameriških dolarjev (približno 5,3 milijona evrov).

Sicer pa to ni prvič, da se zvezdnica izmika izraelskim zakonom. Prvič je za kontroverznost poskrbela s poroko z družinskim prijateljem, saj se je s tem izoginila rednemu služenju vojaškega roka, ki je v Izraelu obvezen za vse ženske. Ločila sta se po dveh letih.

