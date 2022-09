R. Kelly znova spoznan za krivega spolnih zlorab in otroške pornografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška zvezna porota v Chicagu je v sredo nekdanjega R&B zvezdnika, 55-letnega R. Kellyja, spoznala za krivega v treh točkah obtožnice, povezanih z otroško pornografijo, in v treh točkah, ki ga bremenijo spolne zlorabe otrok. R. Kelly je bil zaradi podobnih obtožb že junija v New Yorku obsojen na 30 let zapora.