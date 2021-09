R. Kelly naj bi ga pri 17 letih zlorabil: "Med spolnimi odnosi me je snemal"

Na sojenju proti r'n'b zvezdniku R. Kellyju, ki se je na sodišču v Brooklynu začelo sredi avgusta, je v ponedeljek kot priča nastopil moški, ki pevca obtožuje, da ga je zlorabil, ko je bil še mladoleten.

Povedal je, da je Kellyja spoznal v Chicagu, ko je imel 17 let. Glasbenik naj bi ga vprašal, kaj je pripravljen "storiti za glasbo", ter ga povabil k sebi domov, češ da mu bo svetoval glede glasbene kariere in mu dovolil, da poje v njegovem studiu.

"Vprašal me je, ali sem kdaj fantaziral o moških, nato pa se spustil na kolena in me poskušal oralno zadovoljiti, čeprav mi ni bilo do tega. Potem mi je rekel, da sva zdaj družina," je po poročanju BBC na sodišču povedal moški, ki ima zdaj 32 let. Dejal je še, da je Kelly želel, da ga kliče "očka" - enako so v preteklih dneh povedale tudi druge priče, ki Kellyja obtožujejo zlorab.

Risba s pričanja moškega, ki so ga poimenovali z izmišljenim imenom Louis in ki R. Kellyja obtožuje, da ga je kot mladoletnika spolno zlorabil. Foto: Reuters

Izsiljevanje s posnetki seksa

Povedal je tudi, da ga je pevec redno snemal med spolnimi odnosi, zaradi česar se mu ni upal upreti, ker ni hotel, da posnetke kdo vidi.

32-letnik je prvi moški, ki je kot žrtev R. Kellyja pričal na sojenju, pred njim pa je pričalo že več žensk. V ponedeljek je kot priča nastopila še ena ženska, ki trdi, da jo je pevec posilil, ko je imela 17 let.

Povedala je, da se je to zgodilo po Kellyjevem koncertu v Miamiju, po katerem jo je zvezdnik povabil k sebi v sobo. Tam jo je zgrabil za zapestja, ji slekel hlače in jo posilil. "Bila sem v popolnem šoku, počutila sem se povsem prazno," je dejala in dodala, da ga takrat ni prijavila policiji, ker jo je bilo sram priznati, kaj se ji je zgodilo.

R. Kelly zavrača vse obtožbe. Če bo spoznan za krivega, mu grozi vsaj deset let zaporne kazni, doleti pa ga lahko celo dosmrtni zapor.

Preberite še: