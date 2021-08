Za ilegalno poroko naj bi zloglasni raper podkupil uradno osebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Demetrius Smith, nekdanji organizator turnej R. Kellyja, obtoženega spolnih zlorab, podkupovanja in sodelovanja v kriminalnih združbah, je na nedavnem sojenju proti glasbeniku v zameno za imuniteto razkril ključne podrobnosti za sojenje.

Leta 1994 naj bi namreč Smith uradni osebi ponudil podkupnino v vrednosti dobrih 400 evrov za izdelavo lažne osebne izkaznice za pevko in Kellyjevo izbranko Aaliyah Dano Haughton, ki je bila stara komaj 15 let.

Raper je obtožen številnih spolnih zlorab. Foto: Getty Images

Lažen osebni dokument je pevcu, takrat staremu 27 let, omogočil poroko z mladoletnico, ki je leta 2001 umrla v letalski nesreči na Bahamih.

Tožilci so prepričani, da se je raper s poroko, ki je bila pozneje razveljavljena, želel zaščititi pred kazenskimi obtožbami, povezanimi s spolnim odnosom z mladoletno osebo, in ji preprečiti, da bi pričala proti njemu.

Glasbenik, ki je bil v svoji 30-letni pevski karieri obtožen številnih spolnih zlorab deklet, žensk in dečkov, je vse obtožbe ostro zanikal in zatrdil, da želijo domnevne žrtve le izkoristiti njegovo slavo in bogastvo.

Glasbenik je obtožbe zanikal. Foto: Getty Images

Na sojenje je bil poklican tudi Anthony Navarro, ki je bil zaposlen v studiu glasbenika. Navarro je zatrdil, da ni nikdar videl, da bi raper zlorabil svoje obiskovalke, kljub temu pa naj bi k njemu prihajala dekleta, ki so ostala dolgo in niso smela jesti in oditi brez Kellyjevega dovoljenja.

Če bo R. Kelly obsojen, mu grozi več desetletij zapora.

