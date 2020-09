Pevca, obtoženega pedofilije, je v priporu napadel sojetnik

Znani pevec R. Kelly, v priporu v Chicagu čaka sojenje zaradi obtožb o spolnih zlorabah mladoletnic, je bil prejšnji teden tarča napada sojetnika. Ta ga je poskušal zabosti s pisalom, poročajo ameriški mediji.

Napad se je zgodil po tem, ko se je pred stavbo, v kateri je pevec priprt, zbrala množica ljudi, ki ga podpirajo, v ječi pa so zato poostrili varnostne ukrepe. To je pomenilo, da so jetnikom omejili gibanje in odvzeli nekatere ugodnosti, kar je razjezilo enega od njih, Kellyja je napadel, medtem ko je ta spal v svoji celici.

Foto: Getty Images

R. Kelly je do zdaj vložil že več prošenj, da bi ob plačilu varščine na sojenje čakal na prostosti oziroma v hišnem priporu, a je sodišče to do zdaj zavračalo.

Po napadu so pevca premestili v samico, njegovi odvetniki pa so znova vložili prošnjo, da bi na sojenje čakal zunaj pripora.

