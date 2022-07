R. Kelly zaročen z eno od svojih žrtev?

R'n'b pevec R. Kelly, ki je zaradi spolnih zločinov obsojen na 30 let zapora, naj bi bil z eno od svojih domnevnih žrtev zaročen. Spletni tabloid TMZ je namreč objavil dele pisma, ki ga je pevka Joycelyn Savage poslala sodišču in v katerem je prosila za blažjo kazen za pevca.

"Ime mi je Joycelyn Savage in sem zaročenka Roberta Kellyja," je v pismu zapisala 26-letnica, ki je bila ena od Kellyjevih deklet, preden so ga aretirali zaradi očitanih spolnih zločinov.

"Vedno je poskrbel zame in za vse druge ženske"

"S tem pismom ga želim podpreti in pojasniti sodišču, da nisem žrtev, kot so me prikazale oblasti," je zatrdila, "on pa ni takšna pošast, kot so ga opisali. Robert, ki ga poznam, je prijazen, nežen in dober. Vedno je poskrbel zame in za vse druge ženske, s katerimi je bil."

Kellyja so med drugim obdolžili, da je živel s celim haremom mladih žensk in da so bile nekatere v to prisiljene. Joycelyn Savage je v pismu te navedbe označila za neresnične. "Z Robertom sva globoko zaljubljena in srce me boli ob lažnih zgodbah, da sem žrtev," je zapisala, "sem odrasla ženska in sama sprejemam svoje odločitve, zato sem to pismo tudi napisala."

Pismo, ki ga je poslala še pred izrekom kazni, pa ni prav nič pomagalo. Sodnica je namreč pevcu konec junija izrekla kazen 30 let zapora, medtem ko so njegovi odvetniki predlagali do največ 17 let.

