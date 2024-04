Priljubljeni ameriški voditelj in producent Ryan Seacrest se je po treh letih zveze razšel s 23 let mlajšo manekenko Aubrey Paige, poroča Entertainment Tonight.

"Po treh čudovitih skupnih letih sta se Ryan in Aubrey sporazumno odločila, da se razideta," je za omenjeni portal povedal vir blizu para. In dodal: "Načrtujeta, da bosta ostala dobra prijatelja in se še naprej podpirala."

Zvezo skrivala pred očmi javnosti

49-letni voditelj in producent Ryan Seacrest ter 26-letna manekenka Aubrey Paige sta par postala leta 2021. Prvič so ju skupaj opazili ob praznovanju spominskega dne v Hamptonsu, nekaj mesecev zatem pa sta razmerje potrdila na svojih družbenih omrežjih.

Zvezo sta sicer skrivala pred očmi javnosti in se redko pojavila skupaj. Občasno sta skupne trenutke delila na družbenem omrežju Instagram.

Seacresta poznamo predvsem kot televizijskega voditelja oddaj V živo s Kelly in Ryanom (Live with Kelly and Ryan), Ameriški idol (American Idol) in On Air with Ryan Seacrest. Produciral je tudi eno najbolj dobičkonosnih resničnostnih serij vseh časov V koraku z družino Kardashian (Keeping Up with the Kardashians) in oddajo Revolucija hrane Jamieja Oliverja (Jamie Oliver's Food Revolution).

