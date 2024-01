Umrl Putinov "guru", ki naj bi razvozlal skrivnost, kako živeti 110 let

Havinson je bil znan po svoji trditvi, da je razvil skrivnost, s pomočjo katere bi z upočasnitvijo procesa staranja ljudje živeli do 110 ali 120 let.

V starosti 77 let je nenadoma umrl profesor Vladimir Havinson, direktor Inštituta za bioregulacijo in gerontologijo v Sankt Peterburgu, ki je veljal tudi za guruja proti staranju ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Vzroka smrti 77-letnega profesorja Vladimirja Havinsona, direktorja Inštituta za bioregulacijo in gerontologijo v Sankt Peterburgu, niso razkrili, poroča britanski Mirror.

Havinson je bil znan po svoji trditvi, da je razvozlal skrivnost, kako upočasniti staranje tako, da bi ljudje lahko živeli do 110 ali 120 let. Javno znano je tudi, da se 71-letni ruski predsednik Vladimir Putin zelo zanima za tehnike za podaljševanje življenja, leta 2017 pa je profesorja na slovesnosti v Kremlju odlikoval z visokim državnim odlikovanjem, z redom prijateljstva. V času Sovjetske zveze je strokovnjak Havinson namreč razvil zdravilo za pomoč podmorničarjem, kozmonavtom, vojakom v Afganistanu in preživelim po jedrski eksploziji v Černobilu.

Leta 2017 je Putin Havinsona odlikoval z redom prijateljstva. Foto: Profimedia

Havinson je za Putina napovedal, da bi lahko vladal vsaj do svojih srednjih 80 let, kar je tudi njegov načrt, saj je že napovedal, da bo marca kandidiral za nov šestletni mandat v Kremlju. Preden je pomagal Putinu, je Havinson že pomagal trem ruskim predsednikom - Leonidu Brežnjevu, Juriju Andropovu in Borisu Jelcinu -, a se je profesor pritožil, da so ga povabili prepozno, da bi jim bistveno podaljšal življenje.

Gerontologija je veda, ki z biološkega in sociološkega vidika raziskuje staranje. Bioregulativna medicina je celovit in holističen pristop k zdravju, ki zagovarja uporabo naravnih zdravilnih metod za podporo in obnovitev intrinzičnih (zavirajočih) telesnih mehanizmov samoregulacije in samozdravljenja.

Tudi Putinova štiridesetletna ljubica Alina Kabajeva je kot še nekatere druge vrhunske ruske gimnastičarke jemala "Havinsonove peptide", doktorjeve zdravilne koktajle proti staranju, ki jih je uvedel po letih tajnih raziskav med delom za sovjetsko rdečo armado. Leta 2017 je profesor pomoč ponudil tudi Donaldu Trumpu, "ker se sooča z ogromnim stresom in porabo energije".

Leta 2013 Putinovo telo na konju opisal kot popolno

Ko je Havinson komentiral Putinovo fotografijo, na kateri na konju sedi brez majice, je bil navdušen: "Čudovita fotografija - tako bi moral izgledati moški. Zakaj je popoln? Ne kadi, ne pije, ukvarja se s športom. Treba je slediti njegovemu zgledu. Vsi, mladi in tisti, ki to niso, bi morali storiti enako."

Znamenito Putinovo fotografijo na konju iz leta 2009 med počitnikovanjem je Havinson pospremil z besedami: "Zakaj je popoln? Ne kadi, ne pije, ukvarja se s športom. Treba je slediti njegovemu zgledu." Foto: Profimedia

"V tujini me pogosto sprašujejo: 'Kako vam je uspelo?' Vse je temeljilo na dosežkih Sovjetske zveze, Vojaškomedicinske akademije in obrambnega ministrstva, ki je financiralo te raziskave v vojaške namene," je še o svojih dosežkih na področju znanosti dejal Havinson.

Profesor je trdil, da so zdravila njegovega inštituta za upočasnitev staranja - thymalin in epithalamin - tako pomembna kot razvoj atomske bombe. Z vojaškimi častmi ga bodo s činom polkovnika pokopali v torek v Sankt Peterburgu.

