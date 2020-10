Miti o maskah – kaj je res in kaj ni?

Maske niso učinkovite, zlasti ne tiste iz blaga. Zaradi vdihovanja lastnega zraka smo lahko še bolj bolni. Zaradi nošenja maske se nam lahko vrti in se lahko celo onesvestimo. To je le nekaj mitov o zaščitnih maskah, ki zadnje tedne krožijo med ljudmi. Preverjali smo, kaj je res in kaj je privlečeno za lase.

Zadnje tedne se okrog nošenja mask med ljudmi krešejo različna mnenja in občutja. Na eni strani so tisti, ki jih nosijo zato, ker verjamejo stroki, da ščitijo pred širjenjem virusov v okolico, na drugi strani so tisti, ki mislijo, da je vse skupaj laž, in jih zavračajo. Vmes pa so še ljudje, ki jih poslušno nosijo, ker je pač tako priporočeno oziroma zapovedano, v poglobljeno razmišljanje o tem, ali so sploh učinkovite ali ne, pa se ne spuščajo.

Zadnje čase se tako na družbenih omrežjih kot v pogovorih med ljudmi pojavljajo najrazličnejše trditve oziroma miti okrog mask. Nastajajo celo nesoglasja in spori med drugače mislečimi. Od tega, da lahko dolgotrajnejše nošenje povzroči vrtoglavico in omedlevico, do tega, da lahko zaradi vdihovanja lastnega zraka hudo zbolimo. Nekaj mitov smo zbrali in o njih povprašali Nacionalni institut na javno zdravje.

Zadnje čase se med ljudmi krešejo nasprotujoča si mnenja glede nošenja mask. Razprave povzročajo tudi nemalo hude krvi. Foto: Getty Images

Trditev št. 1: Zaradi večurnega nošenja maske vdihujemo manj kisika, zato lahko nastaneta vrtoglavica in omotica.

NE DRŽI.

"Kljub nošenju mask po dozdajšnjih znanstvenih raziskavah se ne zgodi pomanjkanje kisika v pljučih," kratko in jedrnato pojasnijo na NIJZ, enako pa trdijo tudi mnogi članki na tujih portalih, kjer so o tem govorili z mnogimi zdravniki. Konec koncev zdravniki med posegi v operacijskih dvoranah že od nekdaj nosijo zaščitne kirurške maske, tudi med večurnimi, zahtevnimi operacijami, kjer so zbranost, osredotočenost in mirne roke ključnega pomena.

"Če pa se vam zdi, da v maski težje dihate kot sicer, potem poiščite model maske, ki vam bo bolj ustrezal kot ta, ki ga nosite trenutno, in se vam bo bolje prilegal na obraz," svetujejo na Business Iinsider. Zlasti pri maskah iz več plasti blaga, ki so lahko zelo, morda celo preveč tesne, se lahko pojavi neprijeten občutek med nošenjem. Zato izberite takšen model iz tekstila, v katerem se boste dobro počutili.

Da lahko nošenje maske povzroča pomanjkanje kisika in vrtoglavico, ne drži. Foto: Getty Images

Trditev št. 2: Zaradi večurnega nošenja maske vdihujemo lastne bacile, poleg tega se zaradi vlage začnejo na notranji strani razmnoževati mikrobi, zato je večje tveganje za razvoj mnogih respiratornih in drugih obolenj.

NE DRŽI.

"V naših zgornjih dihalih so naseljene bakterije, ki niso nevarne za naše zdravje. Torej lastni bacili niso nevarni za naše zdravje," poudarjajo na NIJZ. To dokazujejo tudi številne študije, ki so jih do zdaj opravili v povezavi s temi pomisleki. "Mikrobi, ki jih imamo v nosnožrelnem prostoru, so nam lastni in od njih ne moremo zboleti, za nas niso patogeni, ne morejo nam povzročati raznih drugih respiratornih obolenj." Je pa vsekakor masko treba pravočasno menjati.

Tudi če smo bolni oziroma kužni – takrat je še posebej pomembno, da nosimo masko, da zaščitimo druge –, je nemogoče, da bi se nam zaradi nošenja maske stanje poslabšalo. Trditev, da bolniki s covid-19 zaradi nošenja maske nazaj vdihujejo lastne virusne delce in so lahko zaradi tega bolj bolni, kot bi bili sicer, je bila celo objavljena v dokumentarnem filmu Plandemic, poroča portal Business Insideer, kar so znanstveniki ovrgli kot netočno in celo zavajajoče.

Prav tako nikakor ne drži trditev, da bi lahko takrat, ko gre okužba že h koncu, bolnik zaradi nošenja maske sam sebe znova okužil. Sam sebe ne moreš ponovno okužiti zaradi nošenja maske, ker imaš virus že v sebi, prav tako je imunski sistem že proizvedel protitelesa, ki vsaj za kratek čas zagotavljajo imunost oziroma zaščito.

Trditev št. 3: Da maska res deluje zaščitno, bi jo moral uporabnik po od dveh do treh urah nošenja zamenjati.

DELNO DRŽI.

Navadno kirurško masko je treba menjati na od dve do tri ure. Če postane vlažna oziroma mokra, jo zamenjamo prej. Premočena maska namreč ne zagotavlja več zadostne zaščite.

Masko za enkratno uporabo je treba menjati na od dve do tri ure, maske iz blaga pa vsakodnevno prati na dovolj visoki temperaturi. Foto: Getty Images

Trditev št. 4: Maske iz blaga so povsem neučinkovite in jih nima smisla nositi.

NE DRŽI.

Tudi maske iz blaga nudijo določeno zaščito. A je pomembno, da niso preohlapne, temveč da se lepo prilegajo obrazu in dobro pokrivajo nos in usta. Prav tako morajo biti narejene iz gosto tkanih materialov, priporočljivo je, da imajo več slojev in ne zgolj enega.

"Troslojna tekstilna maska naj bo izdelana v obliki žepa, pri kateri je mogoče srednji sloj zamenjati. Notranji sloj naj bo iz svetle vodotopne tkanine, na primer bombaža, srednji iz vodoodobojne tkanine, ki deluje kot filter, na primer vodoodbojni polipropen, zunanji sloj pa naj bo iz vodoodbojne tkanine, kot je poliester," svetujejo na NIJZ.

Dodajajo še, da je treba maske iz blaga po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) redno in ustrezno prati. "V pralnem stroju jih je treba prati vsak dan, in sicer na 60 stopinjah Celzija ali še bolje na 90 stopinjah. Če jo peremo na 60 stopinjah, jo moramo še zlikati."

Trditev št. 5: Otroci maske ne znajo pravilno nameščati in dajati dol, zato s tem, ko otrok v šoli sam daje masko gor in dol, naredi več škode kot koristi, saj pridejo kontaminirani delci z maske na roke, obleke, torbo, nenazadnje tudi v okolico.

DELNO DRŽI.

Vsekakor je z nepravilnim ravnanjem z masko povezano tudi tveganje za bolezni. Ravno zato na NIJZ nenehno poudarjajo, kako pomembno je pravilno nošenje maske in ustrezno ravnanje z njo.

"Masko je treba vedno nositi čez usta, nos in brado, mora se tesno prilegati obrazu. Otroke pa je treba naučiti in jim z zgledom pokazati, kako pravilno nositi masko in kako ustrezno ravnati z njo," pravijo. In dodajajo, da je treba otroke podučiti tudi o tem, da se sprednjega dela maske ne dotikajo ter da si maske ne vlečejo na brado ali pod nos in nato nazaj na obraz ter da je ne dajejo v usta.

Na starših je, da otroke naučijo pravilnega nošenja in ravnanja z masko. Foto: Getty Images