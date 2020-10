Test na novi koronavirus: ne bodo vam prebili sinusov ali naredili trajne škode

Pri nas se testiranje na prisotnost novega koronavirusa izvaja z jemanjem nosnožrelnih brisov. To v praksi pomeni, da vam zdravstveni delavec na vstopni točki precej globoko v nos potisne palčko, kar naredi v nekaj kratkih sekundah, nato bris potuje naprej v analizo v laboratorije, izvid pa vam običajno v 24 urah sporoči vaš osebni zdravnik. Zakaj nekatere bris izredno boli, spet druge malo požgečka, zakaj se nekaterim ulijejo solze in kako globoko dejansko potisnejo palčko, smo povprašali Tatjano Lekšan, ki brise jemlje več sto pacientom na dan.

Vse odkar so testiranja v polnem teku, se o občutkih ob jemanju brisa pojavljajo najrazličnejša pričevanja. Od tega, da boli, kot da bi ti nekdo "prebijal možgane", pa vse do tega, da bris nič ne boli, temveč "žgečka".

Koliko bo odvzem neprijeten oziroma boleč, je odvisno od vsakega posameznika – ne le od njegovega praga bolečine, ampak tudi od tega, kako občutljivo nosno sluznico ima, pojasni Tatjana Lekšan, diplomirana medicinska sestra, ki na vstopni točki na Metelkovi ulici, ki je na parkirišču nasproti Zdravstvenega dom Ljubljana Center, koordinira delo in jemlje brise za ugotavljanje prisotnosti novega koronavirusa.

"Boli takrat, ko je pacient zelo prehlajen in ima sluznico zaradi tega tudi zelo občutljivo. Pri otrocih pa je lahko malce bolj boleče oziroma neprijetno tudi zato, ker so včasih težko pri miru in ker premikajo glavo. Opažam pa, da igrajo veliko vlogo pri tem, kako se bo otrok odzval na bris, predvsem starši, ki so njegovi vzorniki. Če jim starši rečejo, da ni to nič hujšega, jim pojasnijo, da bodo za kratek čas dobili palčko v nos, in če sami dajejo vtis mirnosti, potem tudi otroci testiranje prestanejo brez večjih težav."

Foto: Bojan Puhek

Občutek podoben kot pri skoku v vodo

Občutke ob testiranju na novi koronavirus lahko sicer primerjamo z občutkom, ko skočimo v vodo in se slana voda oziroma klor zažre v nos. Ali z občutkom, ko poješ malo preveč hrena, pojasnjuje sogovornica, ki je tudi sama že dvakrat prestala testiranje.

"Tako kot po skoku v vodo ali pri uživanju hrena ti gre ta pekoč občutek nekako gor do oči in spustiš kakšno solzico. Pravzaprav je tako: če pri odvzemu brisa pacient spusti kakšno solzico oziroma če se mu orosijo oči, to pomeni, da je bris dobro opravljen, da smo šli s palčko dovolj globoko."

S palčko je namreč treba priti do mesta, kjer se nosna školjka prevesi v grlo. Ali kot rečejo v medicinskem žargonu: kjer se školjka prevesi v farings. V območju, imenovanem nasofarings, je namreč največja količina virusov, tako da morajo bris narediti točno tam, podrobno razlaga sogovornica.

"V praksi je to videti tako, da gremo z mehko palčko počasi po nosnici navzgor do mejnega mesta. Tam potem počakamo nekaj sekund in nato palčko premaknemo levo in desno, saj ima ta palčka na koncu nekakšno ščetkico, na katero se primejo delčki v nosu. Potem gremo s palčko počasi nazaj ven in na poti pobrišemo še spodnji del školjke. Vse skupaj je končano v nekaj kratkih sekundah."

Foto: Bojan Puhek

Bris ne more poškodovati sinusov, lahko pa se rani sluznico

Pojavljajo se tudi trditve, da se lahko ob odvzemu brisa poškoduje sinuse in da lahko večkratno jemanje brisa pusti posledice. A vse to je povsem neutemeljeno in ne drži, pravi Tatjana Lekšan. "Kar se lahko zgodi pri jemanju brisa, je to, da lahko pride do rahle krvavitve iz nosu, zlasti če je sluznica zelo napeta. Nekako tako, kot se tudi pogosto zgodi ob prehladu, če se malo bolj močno useknemo in ob tem poči žilica ter pride do blage krvavitve, ki pa ni nevarna in se kmalu ustavi. Ampak to je zelo redko."

Mnogi, ki prihajajo na odvzem brisa, imajo veliko vprašanj ter so zaradi prebranih teorij zarote in nestrokovnih trditev celo v stiskah. In čeprav je zadnje tedne večja gneča kot v mesecih prej - na začetku epidemije so na vstopni točki pri ZD Metelkova vzeli od 30 do 60 brisov na dan, zdaj jih vzamejo približno 600 dnevno -, si za bolnike z vprašanji vedno vzamejo čas.

"Že ko se pripeljejo na parkirišče, dobijo osnovne informacije o vsem, odgovorimo na vprašanja in dvome, ki jih imajo. Poskušamo jih pomiriti, zlasti otroke. Zanje si vedno vzamemo več časa in naredimo tako, kot je treba. Pred nekaj dnevi sem ravno jemala bris triletnici. Rekla sem ji, da bova s palčko zgoraj visoko v nosku poiskali mucko in jo poskušali potegniti ven. Tudi mamica je bila pozitivno naravnana in jo je dobro pripravila na bris, ki smo ga posledično vzeli brez kakršnegakoli problema, niti trznila ni, nič ni zajokala," razlaga sogovornica.

Foto: Bojan Puhek

Pričevanja tistih, ki so odvzem brisa izkusili na lastni koži

Kar štirikrat je zaradi narave svojega dela testiranje na prisotnost novega koronavirusa morala opraviti pediatrinja iz okolice Ljubljane. "Testiranje hitro opraviš, ni čakanja, ni zamudno, odvzem brisa traja nekaj sekund in resnično so na vstopni točki zelo prijazni in potrpežljivi. Boleče ni, morda malo neprijetno oziroma malce zapeče, ko ti gredo s palčko v nos, čeprav meni osebno je na primer veliko bolj neprijeten test na prisotnost streptokoka, ki se iz žrela odvzame pri angini. Je pa seveda bolečina nekaj subjektivnega. Medtem ko je za nekatere test zelo boleč, je za druge le malo neprijeten, za tretje pa celo povsem nemoteč."

Kar štirikrat je bila letos na brisu tudi njena mlajša hčerka in trikrat starejša. "Obe sta vsakič testiranje prestali brez drame in nimata strahu, če morata znova na bris. Brez težav se usedemo v avto in se odpeljemo do vstopne točke, če je pač tako treba."

Na bris je že pred nekaj meseci zaradi prebolevanja prehlada morala tudi 37-letna mamica s triletno hčerkico. Najprej so bris vzeli deklici, ki je ob odvzemu zajokala, takoj za tem še njej. "Moram priznati, da mi je bilo takoj, ko so še mene testirali, jasno, zakaj je hčerka malo pred tem začela jokati. S palčko ti grejo zares globoko po nosni votlini, kar te preseneti. Sicer me ni bolelo, a je občutek neprijeten."

Foto: Ana Kovač

Podobno izkušnjo ima tudi 39-letnik, ki je pred tedni opravil test. Pravi, da je pričakoval, da bo postopek veliko bolj boleč. "Nekateri pravijo, da jih je zelo bolelo, ko so jim odvzeli bris, a sam nisem imel te izkušnje. Seveda ni najbolj prijetna stvar na svetu, a traja le nekaj sekund in ne boli," nam je povedal.

Kot je dodal, ga je v nosu malce zapeklo, imel je tudi občutek, da bo zaradi draženja nosnice kihnil. "Test sem opravil ob 15. uri, poklicali so me naslednje jutro in na srečo je bil izid negativen," je povedal. Vsem, ki jih bodo napotili na test, svetuje, naj jih ne skrbi preveč.