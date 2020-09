Testiranje na covid-19: čakalna doba tudi več dni

Testiranja na novi koronavirus so v polnem teku, čeprav najhujši del leta, ko bodo na pohodu vsa mogoča respiratorna obolenja, čemur bo sledilo še več testov, šele prihaja. Vstopne točke po državi, kjer jemljejo nosnožrelne brise, delajo s polno paro, prav tako laboratoriji, ki vzorce analizirajo. Do testiranja se kljub temu ne pride več tako zelo hitro, prav tako ne do izvidov, tudi če gre za samoplačniško testiranje.

Od 24. februarja, ko smo pri nas začeli testiranja na covid-19, do vključno torka je bilo v Sloveniji opravljenih 189.711 testov na novi koronavirus. Za primerjavo: 24. februarja je bilo odvzetih 38 brisov, 15. septembra pa kar 3.123. In glede na to, da obdobje respiratornih viroz šele prihaja, se bodo potrebe po izvajanju testov še povečale.

Diagnostični proces že nekoliko upočasnjen

Pravzaprav je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (s kratico IMI), ki analizira odvzete brise, na svoji spletni strani že pred nekaj dnevi zapisal, da se je septembra izredno povečalo število vzorcev, poslanih k njim na diagnostiko virusa SARS-CoV-2. "V zadnjem tednu je število opravljenih preiskav tudi za 50 odstotkov višje od povprečja, ki je bilo doseženo med razglašeno epidemijo, zato se je kljub izrednim naporom celotne ekipe, ki deluje na diagnostiki SARS-CoV-2, upočasnil celoten diagnostični proces," so zapisali.

Posledično se tako lahko čas od odvzetega brisa do prejema izvida zaradi popolne zapolnitve diagnostičnih zmogljivosti podaljša do 24 ur od sprejema vzorca, so še obvestili.

Laboratoriji, ki te dni testirajo odvzete vzorce, delajo s polno paro. Foto: Getty Images Za zdaj jim kljub povečanemu številu vzorcev, ki zahtevajo analizo, uspeva večinoma v 24 urah izvide testiranj sporočiti tudi Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki prav tako opravlja analize odvzetih brisov. Tudi tam povedo, da se v zadnjih dneh količina odvzetih vzorcev drastično veča in da diagnostika dela s polno paro.

"V obdobju zadnjega tedna je povprečno dnevno število vzorcev na teden, ki jih obdelamo v nacionalnem laboratoriju, 1.002. To pomeni, da v državi opravimo 45 odstotkov vseh testiranj na novi koronavirus (večino preostalih naredi IMI)," pojasnjujejo.

Klasična preiskava odvzetega brisa v laboratoriju sicer traja od štiri do šest ur. Drugačen protokol velja za nujne primere, torej za življenjsko ogrožajoča stanja. Pri teh uporabljajo v laboratorijih hitre molekularne teste, ti omogočajo rezultat v do dveh urah.

Vendar pa teh testov na trgu zaradi svetovne epidemiološke situacije ni dovolj. "Zato je treba razumeti, da je njihova uporaba resnično omejena na življenjsko ogrožene bolnike, ki potrebujejo takojšnjo bolnišnično obravnavo. Ocena stopnje nujnosti je seveda v pristojnosti zdravnika, ki bolnika zdravi ter pozna njegovo zdravstveno stanje in pridružene bolezni," še pojasnjujejo v NLZOH.

Na bris vas lahko naroči le osebni zdravnik

Tudi na termin za odvzem brisa na eni od vstopnih točk se lahko čaka nekoliko dlje kot pred nekaj meseci. Če torej nekdo s simptomi covid-19 pokliče svojega osebnega zdravnika in ta oceni, da je testiranje potrebno in smiselno, oboleli morda do testiranja ne bo mogel priti že v prihodnjih nekaj urah, temveč šele naslednji dan ali celo kasneje. Pri tem so seveda znova izjema urgentna, življenje ogrožajoča stanja.

"Glede na povečane potrebe po brisih zaradi povečanega števila okužb zgornjih dihal predvsem v zadnjem tednu je bila potrebna dodatna reorganizacija dela, tako povečanje števila telefonskih linij za naročanje na bris kot tudi kadrovsko povečanje na odvzemnem mestu za bris. Trenutno pacienti pridobijo termin za odvzem brisa še isti ali naslednji dan," sporočajo iz ZD Ljubljana, ki ima vstopno točko postavljeno pri ZD Ljubljana Center na Metelkovi ulici.

Klasična preiskava odvzetega brisa v laboratoriju traja od štiri do šest ur. Pri nujnih primerih uporabljajo hitre molekularne teste, ki omogočajo rezultat v do dveh urah. Foto: Getty Images

Težave s čakanjem na odvzem brisa se ne pojavljajo le pri nas, temveč tudi v številnih drugih državah, pravijo na ministrstvu za zdravje. Pristojni v vseh državah iščejo rešitve, kako zadeve pospešiti.

"Iščemo rešitve, na kakšen način optimizirati razmere, predvsem ob ukrepih, ki že veljajo. Na ta način reagirajo tudi druge države, nismo edina država. Slovenija ne predstavlja otoka v tem, vsi se spoprijemamo z enakim težavami in iščemo zelo podobne rešitve. Recimo, če pogledamo čas od pojava bolezenskih znakov pa do testiranja, je bil v času epidemije štiri dni, zdaj je 3,2 dneva, želeli bi si nekaj čez dva dni. Na ta način bi seveda ujeli bistveno več okuženih, preden lahko prihaja do širjenja," pravi izjava, ki so nam jo v zvezi s časom čakanja na testiranje na covid-19 posredovali s pristojnega ministrstva.

Sam proces odvzema brisov pa medtem na točkah testiranj poteka tekoče in brez zapletov ter nepotrebnega čakanja, povedo tisti, ki so testiranje že opravili. Odvzem brisa na vstopni točki Zdravstvenega doma Ljubljana Center na Metelkovi ulici poteka na primer po sistemu drive-in, kar pomeni, da vam bodo bris odvzeli kar iz osebnega vozila, še iz avta vam ne bo treba stopiti.

Tudi za samoplačniška testiranja dolga čakalna doba

Na odvzem brisa se nikakor ne morete odpraviti kar sami. Najprej je treba poklicati svojega osebnega zdravnika, s katerim se dogovorite, kaj in kako naprej.

Tudi v primeru samoplačniškega testiranja se na točko za odvzem brisa ne odpravite sami. Tega ponujajo nekatere zdravstvene institucije v državi – med drugim tudi Infekcijska klinika Ljubljana ter Zdravstveni dom Ljubljana. V obeh primerih se je treba na samoplačniško testiranje naročiti prek posebne telefonske številke in tudi strošek testiranja (v ZD Ljubljana je ta 100 evrov, v UKC LJ pa 93 evrov) poravnati vnaprej na TRR pristojne ustanove, potrdilo o plačilu pa s seboj prinesti na točko odvzema.

Število opravljenih testov na covid-19 se je v zadnjih dveh tednih pri nas drastično povečalo. Foto: Bojan Puhek

Samoplačniška točka za odvzem brisa v UKC LJ je imela v torek popoldne, ko so nam posredovali podatke, še nekaj samoplačniških prostih mest za petek, sicer pa bi prišli na vrsto šele v ponedeljek. "Na dan testiramo približno 20 samoplačnikov, rezultati so načeloma v 24 urah," so pojasnili. Tudi v ZD Ljubljana poudarjajo, da na njihovi vstopni točki ni prednostne obravnave za samoplačnike.

Prav tako vzorci, odvzeti samoplačniško, nimajo prednosti pri nadaljnjih analizah v laboratoriju. "Vzorce vzamejo na vstopni točki, potem jih kurirji med ustanovami pripeljejo v naš laboratorij. Testiranja opravljamo po takem vrstnem redu, kot jih prejmemo od vstopne točke," pojasnjujejo v NLZOH.

In tudi na čas, ki je potreben, da pacient pridobi rezultat brisa, ne vpliva to, ali gre za samoplačniški odvzem. "Glede na povečan priliv odvzemov brisov in s tem večje število pacientov, ki jih je treba obvestiti tudi o rezultatih, pacienti pridobijo podatek o rezultatu brisa v od 24 do 36 urah," še pravijo v ZD Ljubljana.