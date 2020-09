Mnoge starše je presenetilo prejšnji teden spremenjeno pravilo glede testiranja manjših otrok na novi koronavirus. Vrtčevski otroci in šolarji prve triade namreč ne bodo več testirani, če bodo imeli znake prehlada brez vročine ali znake trebušnega obolenja brez vročine. Koliko časa bo moral biti netestiran otrok doma in kdaj je vendarle ne glede na novo pravilo testiranje smiselno, smo povprašali pediatra Denisa Baša. Ki poudarja, da se lahko na novo sklenjen konsenz kmalu spet spremeni.

Pretekli teden so epidemiologi, infektologi, pediatri, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje dosegli nov konsenz o testiranju otrok na novi koronavirus. Po novem je tako, da če ima otrok, ki hodi v vrtec ali v prvo triado osnovne šole, samo znake nahoda brez vročine – torej zamašen nos, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu – ali pa bruha in ima drisko brez vročine, potem po novem ne potrebuje brisa.

"Če pa se poleg omenjenih znakov nahoda ali bolezni prebavil pojavi še vročina 38 stopinj Celzija ali več ali pa če ima otrok tipične simptome bolezni covid-19, kot so kašelj, oteženo dihanje, izguba vonja in okusa ter glavobol, se ga testira. Prav tako v primeru, da so pri otroku istočasno prisotni znaki nahoda in bolezni prebavil," podrobneje pojasnjuje pediater Denis Baš, ki je sodeloval pri prevetritvi smernic glede testiranja otrok. "Testiranje je tudi še vedno potrebno, če je bil otrok v stiku z okuženo osebo ali pa če je zbolel v času, ko je bil v karanteni – torej ne glede na starost," dodaja.

Razlog za takšno odločitev je dejstvo, da je med mlajšimi otroki zelo majhen delež obolelih. Poleg tega je v času, ko tako ali tako vsako leto pride sezona takšnih in drugačnih respiratornih okužb, nekako treba začeti ločevati preostale viroze od suma na covid-19.

"Po dozdajšnjih raziskavah je verjetnost prenosa koronavirusa v tej starostni skupini majhna in tudi pojav bolezni covid-19 pri otrocih pod 10. letom starosti je relativno majhen, približno od enega do dveh odstotkov vseh okuženih je bilo samo otrok. Tisti, ki pa zbolijo, pa bolezen večinoma prebolevajo v blagi obliki, izjema so lahko otroci s kakšnimi pomanjkljivostmi v delovanju imunskega sistema, s kroničnimi ali nevrološkimi boleznimi. Pri njih obstaja večja verjetnost zapletov oziroma večja verjetnost težjega poteka," pojasni sogovornik.

Foto: Bojan Puhek

Kako torej ravnati, če otrok zboli?

Če otrok zboli, naj starši pokličejo otrokovega pediatra, da se dobi neka širša slika njegova stanja, svetuje dr. Baš. "Ker na primer če otrok zboli z vročino 37,5 stopinj Celzija in glavobolom, zdravniku veliko povedo podatki, ali so preostali družinski člani, predvsem odrasli, zdravi. Ali je v vrtcu oziroma šoli kdo zbolel s podobnimi simptomi in je imel test na koronavirus že negativen." Na podlagi vseh teh podatkov in na podlagi otrokovega stanja ter počutja lahko potem pediater oceni, kolikšna je verjetnost, da bi bil okužen prav z novim koronavirusom, in ali je testiranje smiselno.

Protokol v primeru bolnega otroka, ki ni bil testiran na koronavirus, pa je zdaj takšen, da otrok ostane doma vsaj tri dni oziroma je doma, dokler simptomi, kot so kihanje, izcedek iz nosu in boleče žrelo, ne izzvenijo. Takrat je namreč otrok že bistveno manj kužen, kajti najbolj kužen je dan pred izbruhom bolezni in prve tri dni. Če otrok bruha in ima drisko, pa mora biti z vidika kužnosti doma še 48 ur po izboljšanju stanja, pojasni sogovornik.

Hkrati poudarja, da je novi konsenz glede testiranj mlajših otrok aktualen ta hip in da ni zacementiran na dolgi rok. "To so konec koncev zgolj neke usmeritve in povsem mogoče je, da se bomo že čez mesec dni odločali drugače, ker bo pač položaj drugačen. Pri tem konsenzu smo sicer sledili zadnjim raziskavam iz Kitajske, Koreje in Evrope, pa tudi našim dozdajšnjim izkušnjam, ki kažejo, kot že rečeno, da mlajši otroci v majhnem odstotku zbolevajo za boleznijo covid-19."

Foto: Thinkstock

Letos cepljenje proti gripi bolj smiselno kot kadarkoli prej

A ne le novi koronavirus ter preostali koronavirusi, ki povzročajo obolenja dihal, bliža se tudi sezona gripe. In prav čas, ko bosta kosila tako covid-19 kot tudi gripa hkrati, najbolj skrbi zdravnike. Zato mnogi pozivajo, da se letos zaščitimo vsaj pred gripo, za katero imamo vsako leto na voljo dokaj učinkovito cepivo.

"Novost letos je ta, da imajo otroci od šestih mesecev pa do drugega leta starosti cepljenje proti gripi zastonj, ker so razumljeni kot rizična skupina. Prav tako še vedno ostaja brezplačno cepljenje za vse otroke s kroničnimi boleznimi," pojasnjuje dr. Baš in dodaja: "Vsekakor je letos smiselno razmisliti o cepljenju tako sebe kot otrok, da tako preprečimo vsaj eno stvar. Za virus gripe imamo namreč na voljo učinkovito in varno cepivo. Ne zna pa nihče od nas napovedati, kako bo letošnjo sezono z gripo – ali se bo morda pojavila kasneje, v manjši meri … Stvari tako ostajajo negotove."

Še nekaj nasvetov za starše, ki želijo zmanjšati možnosti okužb pri otrocih

Vsako jesen in zimo, ko so na pohodu mnoge respiratorne bolezni, je dobro upoštevati nekaj nasvetov, s katerimi zmanjšamo možnost okužbe. Pa ne le z novim koronavirusom, ampak tudi s številnimi drugimi sezonskimi obolenji dihal:

– Če je otrok bolan, naj ne hodi nikamor, ampak ostane doma.

– Tudi sicer, če kihamo in imamo izcedek iz nosu, se ne družimo z drugimi, da respiratornega virusa (pa najsi bo novi koronavirus ali kateri drugi) ne širimo okrog.

– Otrok ne vozimo s seboj po nepotrebnem v trgovine, nakupovalne centre, igralnice, tudi ne na rojstnodnevne zabave v zaprtih prostorih.

– Otroke naučimo spoštovati fizično distanco pri igri z vrstniki.

– Šolarje naučimo pravilnega nošenja mask in jim razložimo, zakaj je nošenje mask smiselno in potrebno.

– Otroke naučimo, kako pomembno si je redno in temeljito umivati roke – sploh po rokovanju s kakšnimi drugimi ljudmi, predmeti ali po prijemanju maske.

Foto: Getty Images