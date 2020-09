Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj smo v Sloveniji potrdili 47 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 1.110 testov. Dan prej so v Sloveniji potrdili 99 novih okužb s covid-19, pri čemer so opravili 1.793 testov.

Med četrtkom in soboto so v Sloveniji vsak dan potrdili okoli sto okužb z novim koronavirusom, največ potrjenih okužb je bilo 11. septembra, in sicer 109.

V soboto so ob 1.793 opravljenih testih potrdili 99 novih okužb, za boleznijo covid-19 v soboto ni umrl noben bolnik. Za posledicami okužbe se je po nedeljskih podatkih v bolnišnici zdravilo 33 bolnikov, od tega sedem na enotah intenzivne terapije, so zapisali na spletni strani covid-19.sledilnik.org.

V Domu v bližini Žalca deset potrjenih okužb

V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu je z novim koronavirusom okuženih osem oskrbovancev in dva zaposlena. Štirje stanovalci so na zdravljenju na negovalnem oddelku v novomeški bolnišnici, njihov povratek v dom pa pričakujejo v prihodnjih dneh, je po poročanju STA povedal direktor doma Tomaž Lenart.