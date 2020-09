Rekordne številke okužb, Indija z "neslavnim" rekordom

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v nedeljo potrdila nov dnevni rekord števila novih okužb s koronavirusom. V svetu so v enem dnevu potrdili 307.930 okužb, zaradi bolezni covid-19, ki jo virus povzroča, pa je umrlo še 5.500 ljudi. Do zdaj je zaradi covid-19 umrlo 917.417 bolnikov, je sporočila WHO.

Z novim koronavirusom se je do zdaj okužilo že več kot 28,6 milijona ljudi, polovica od tega v obeh Amerikah. Največji porast okužb so potrdili v Indiji, ZDA in Braziliji, ki so v pandemiji covid-19 najbolj prizadete, poroča STA.

V Indiji so v nedeljo potrdili 94.372 novih okužb, v ZDA 45.523, v Braziliji pa 43.718 novih okužb. V ZDA in Indiji so potrdili po več kot tisoč smrti, v Braziliji pa je za covid-19 umrlo 874 ljudi.

Število okužb v Indiji se bliža petim milijonom

Skupno število okužb se je v Indiji povzpelo na 4,75 milijona. Pred Indijo so po številu okužb samo ZDA s 6,4 milijona okuženih. V Braziliji so do zdaj potrdili več kot štiri milijone okužb, država pa ima neslaven rekord najvišjega števila smrti v Latinski Ameriki - do zdaj je zaradi covid-19 umrlo 131 tisoč ljudi, poročanje tujih tiskovnih agencij povzema STA.

Preberite še: