München: proti ukrepom za zajezitev virusa protestiralo deset tisoč ljudi

Shod v Münchnu je minil mirno, za varnost je skrbelo okoli 1.400 policistov, je sporočila tamkajšnja policija. Sprva je bilo zborovanje v mestu prepovedano, zlasti ker je policija naštela več sto ljudi, skoraj nihče pa ni nosil zaščitne maske. Sodišče je nato vendarle odobrilo zborovanje, protestniki pa so se preselili na sejmišče, kjer sicer poteka Oktoberfest. Tja pa je potem prišla ogromna množica, poroča STA.

Protest Against Coronavirus Restrictions in Munich – Videohttps://t.co/b7knhDwVPE pic.twitter.com/UYq0h7dmR6 — Worldnews (@Worldnews_su) September 12, 2020

Množičen shod tudi v Hannovru

Podobno se je dogajalo tudi v drugih mestih, čeprav z občutno manjšim številom udeležencev. V Hannovru se je zbralo okoli 1.100 ljudi. V Wiesbadnu je na shod nasprotnikov ukrepov proti širjenju novega koronavirusa prišlo le okoli 150 ljudi, najavljenih pa je bilo okoli tri tisoč protestnikov.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v soboto spet branila ukrepe vlade za zajezitev virusa, a je ob tem poudarila, da se je pripravljena o odprtih vprašanjih pogovarjati. Foto: Reuters

Tovrstni shodi postajajo vse bolj politični. Po ocenah nemških oblasti se jih udeležuje vse večje število skrajnih desničarjev. Ti so imeli letos govore na 90 demonstracijah proti ukrepom za zajezitev virusa, je sporočila nemška varnostna služba BND.

Množični protesti veliko pozornosti vzbudili v Berlinu

Prejšnji mesec so veliko pozornost zbudili tudi množični protesti v Berlinu. Več deset tisoč ljudi je protestiralo proti "koronavirusni diktaturi" in "koronavirusni norosti". Med njimi so bili tudi skupine tako imenovanih Reichsburgerjev, ki ne priznavajo legitimnostni današnje moderne Nemčije. Opazili so tudi manjše skupine neonacistov in drugih desničarskih skrajnežev, poroča STA.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v soboto spet branila ukrepe vlade za zajezitev virusa, a je ob tem poudarila, da se je pripravljena o odprtih vprašanjih pogovarjati: "V naši državi lahko vsak svobodno kritizira odločitve vlade." Vendar pa je omejevanje stikov in omejevanje javnega življenja v Nemčiji omejilo pandemijo covid-19, da bi se virus širil nenadzorovano, je še opozorila kanclerka.