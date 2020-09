Visok porast okužb: razmere se slabšajo tudi v tej državi

Do sobote zvečer so v Franciji zabeležili 10.561 primerov novih okužb z novim koronavirusom.

V Franciji so v soboto zabeležili več kot deset tisoč novih okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število potrjenih primerov, odkar so v državi povečali število testiranj. V soboto so v državi potrdili 17 smrti zaradi bolezni covid-19, je sporočila francoska nacionalna agencija za javno zdravje.

Premier opozoril, da se epidemiološke razmere slabšajo

Francoski premier Jean Castex je v petek opozoril, da se epidemiološke razmere v državi občutno poslabšujejo. Ljudi je pozval, naj vzdržujejo medsebojno razdaljo, nosijo maske in skrbijo za higieno rok. Še posebej je bil Castex zaskrbljen zaradi povečevanja števila hospitalizacij. V zadnjem tednu so namreč morali na intenzivno nego sprejeti 417 novih bolnikov. V soboto so jih sprejeli še 28.

Kljub temu pa francoska vlada ne namerava uvesti večjih ukrepov za omejevanje širjenja virusa. Francija je ob tem tudi prepolovila karantensko dobo s 14 na zgolj sedem dni. "Uspeva nam, da živimo z virusom, ne da bi se nam bilo treba vrniti k zamislim o popolni ustavitvi javnega življenja," je dejal Castex.