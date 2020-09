Spodbudni podatki: se razmere na Hrvaškem že počasi umirjajo?

Na Hrvaškem so v soboto potrdili 164 okužb z novim koronavirusom. V petek so potrdili 261 novih okužb.

Na Hrvaškem so v soboto potrdili 164 okužb z novim koronavirusom. V petek so potrdili 261 novih okužb. Foto: Reuters

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 164 novih okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo šest bolnikov. V državi je trenutno 2.410 aktivno okuženih. V bolnišnicah se zaradi okužbe z novim virusom zdravi 309 bolnikov, od tega jih je 22 na ventilatorjih. V petek so na Hrvaškem zabeležili 261 novih okužb, umrlo pa je sedem okuženih bolnikov.

Na Hrvaškem so skupaj potrdili že 13.533 primerov okužb z novim koronavirusom, medtem ko je za boleznijo covid-19 skupaj umrlo 224 ljudi. 10.899 ljudi je po okužbi uspešno okrevalo. Trenutno je v samoizolaciji 8.314 ljudi. Do danes so pri naših južnih sosedih na novi virus testirali 221.834 ljudi, v zadnjih 24 urah so jih testirali 5339, poroča HRT.

V Splitsko-dalmatinski županiji so v soboto ob opravljenih 475 testih potrdili 21 novih okužb, za boleznijo covid-19 pa sta umrla dva bolnika. Na območju Zagreba so potrdili 45 novih okužb, v Istri pa dve novi okužbi. V Sisaško-moslovaški županiji so potrdili tri, v Požeško-slavonski sedem, v Osiješko-baranjski županiji pa osem novih okužb.