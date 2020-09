Epidemija se ne umirja: na Hrvaškem več novih smrtnih žrtev

Na območju mesta Zagreb so v zadnjih 24 urah potrdili 49 novih okužb. V Istri so v preteklem dnevu potrdili dve novi okužbi. Podatki lokalnega štaba civilne zaščite za Splitsko-dalmatinsko županijo, v kateri v zadnjem obdobju potrdijo največ novih okužb, še niso znani.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi uradni primer okužbe, so do danes skupaj potrdili 13.368 okužb. Umrlo je 218 ljudi, 10.721 ljudi je okrevalo, poroča hrvaški spletni portal Index. V samoizolaciji je trenutno 8.955 ljudi. Do danes so na Hrvaškem testirali 216.495 ljudi, od tega 5.690 v zadnjih 24 urah.