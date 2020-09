Kaj se dogaja na Hrvaškem?

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah potrdili še 190 primerov okužbe z novim koronavirusom, bolezen covid-19 pa je bila usodna še za tri osebe, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah testirali največje dnevno število ljudi doslej, in sicer 5.549.

Na Hrvaškem so od začetka tedna zabeležili 1.143 novih okužb. Največ novookuženih je bilo prijavljenih v sredo, 341, najmanj pa v ponedeljek, 117, poroča STA.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so opravili več kot 210.800 testiranj.

Trenutno 2.430 aktivnih primerov okužbe

Doslej so zabeležili 13.107 okuženih z novim koronavirusom, trenutno pa je 2.430 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah zdravijo 327 ljudi, med njimi jih je 26 priključenih na ventilatorje. V samoizolaciji je 8.720 ljudi, so še sporočili iz štaba, ki vsak dan ob 10. uri objavlja podatke o epidemiološkem stanju za vso državo.

Od 25. februarja je okrevalo 10.466 ljudi

Po danes objavljenem dnevnem poročilu nekaterih županijskih štabov civilne zaščite so največ okuženih v preteklih 24 urah zabeležili v Primorsko-goranski županiji, kjer so potrdili še 15 primerov okužbe z novim koronavirusom. V Istrski županiji so zabeležili še eno novo okužbo. Kot so pojasnili, gre za državljana Maroka, ki je član športne ekipe, ki je nameščena v Poreču.

Od 25. februarja je okrevalo 10.466 ljudi, medtem ko je bilo smrtnih žrtev bolezni covid-19 do zdaj 211, je še sporočil nacionalni štab.