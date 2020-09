Na Hrvaškem znova črne številke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah odkrili 341 novih okužb s koronavirusom. Tri osebe so umrle. Na ventilator je priklopljenih 24 bolnikov.

Skupno število okuženih na Hrvaškem je tako trenutno 2.587. V samoizolaciji je 8.788 ljudi.

341 novih primerov je velik skok okužb v primerjavi z včeraj, ko so odkrili 204 nove okužbe.

Največ okuženih znova v Splitsko-dalmatinski županiji

Po danes objavljenih dnevnih poročilih nekaterih županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ okuženih v 24 urah znova v Splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so potrdili še 109 primerov okužbe z novim koronavirusom. V Primorsko-goranski županiji so zabeležili 25 novih okužb, v Istrski županiji pa štiri, poroča STA.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so zabeležili 12.626 okužb. Okrevalo je 9.833 ljudi, medtem ko je bilo smrtnih žrtev bolezni covid-19 206. Doslej so testirali nekaj več kot 201.100 ljudi, od tega 4.172 v preteklih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab.