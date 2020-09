V torek so v Sloveniji potrdili 79 okužb z novim koronavirusom, kar je največ do zdaj. Včeraj so sicer opravili tudi daleč največ testov do zdaj, in sicer 2.560. V ponedeljek je bilo v Sloveniji potrjenih 42 novih okužb.

Aktivnih okužb je 590, v bolnišnicah se zdravi 33 ljudi, od tega štirje na intenzivni negi, trije potrebujejo respirator, kažejo podatki Covid-19 sledilnika.

Največ okužb do včeraj so v Sloveniji v enem dnevu zabeležili 26. marca, in sicer 61. Le nekaj dni kasneje, 30. marca, sta začela veljati prepoved gibanja izven meja občin in obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Epidemija je bila v Sloveniji razglašena 12. marca.

18 primerov v domovih za starejše

Od novih okužb je kar enajst primerov med oskrbovanci domov za starejše, sedem med zaposlenimi v domovih za starejše in trije primeri med zaposlenimi v zdravstvu. Največ okužb so sicer v torek zabeležili v starostni skupini od 25-34 let, in sicer 17, še kažejo podatki Covid-19 sledilnika.

Ne želijo ali ne znajo povedati, kje so se okužili

Včeraj je govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin dejal, da delo epidemiologov še vedno otežujejo posamezniki, "ki ne želijo ali ne znajo povedati, kje so se okužili".

"Pozivam k iskrenemu podajanju odgovorov na vprašanja epidemiologov. S tem boste bistveno prispevali k identifikaciji potencialno okuženih ter k zamejevanju širjenja okužbe," je dejal.

Kacin je zavrnil govorice, da naj bi se konec meseca zaprle šole.

