V ponedeljek so v Sloveniji pri 1.581 opravljenih testih potrdili 42 novih okužb z novim koronavirusom, od tega eno pri oskrbovancu doma za starejše. V nedeljo je bilo novih okužb 25, a manj testov, v soboto so potrdili 43 okužb. V karanteni je vedno več dijakov in učencev, seznam šol, v katerih so morali zaradi potrjene okužbe dijaki, učenci in zaposleni preventivno v samoizolacijo, pa se daljša.

Aktivno okuženih je 546 ljudi, v bolnišnicah se jih zdravi 28, od tega štirje na intenzivni negi, trije potrebujejo respirator, kažejo podatki Covid-19 sledilnika.

Pričakovan skok okužb

Ponedeljkov skok okužb glede na nedeljo je pričakovan, saj so v nedeljo opravili več kot pol manj testov (706) kot v ponedeljek (1.581), zato so odkrili tudi manj okuženih.

Kot še kažejo podatki Covid-19 sledilnika, je največ pondeljkovih okužb v starostnih skupinah 25-34 let in 45-54 let, in sicer po enajst v vsaki skupini.

Od 42 okužb so jih šest potrdili med zaposlenimi v zdravstvu in eno pri oskrbovancu doma za starejše.

Okužbe v 23 občinah

Od novih okužb so jih deset potrdili v ljubljanski občini, po pet v občinah Maribor in Novo mesto, dve v občini Sevnica, po eno pa v občinah Velike Lašče, Kranj, Slovenska Bistrica, Domžale, Grosuplje, Škofljica, Ilirska Bistrica, Videm, Prevalje, Ptuj, Radovljica, Škofja Loka, Tišina, Trebnje, Vojnik, Kungota, Lenart, Metlika in Šentjernej. Eno okužbo so potrdili tudi pri tujcu, ki je v Sloveniji.

Vedno več dijakov in učencev v karanteni

V karanteni je vedno več dijakov in učencev. Po včerajšnjih podatkih je karantena odrejena razredom na 13 osnovnih šolah od 497, v karanteni pa je 150 učencev od 191.726.

Seznam šol, v katerih so morali razredi v karanteno, se daljša. Foto: Getty Images

Precejšen naval bolnih otrok v pediatričnih ambulantah

Pediatri medtem pozivajo k prevetritvi smernic za testiranje najmlajših otrok. Že prve dni pouka se je namreč pojavil problem, kako razločiti med simptomi bolezni covid-19 in znaki drugih sezonskih okužb. Pediatri se sprašujejo, ali na okužbo z novim koronavirusom testirati vsakega otroka z znaki prehlada. Kot je za STA povedal pediater Denis Baš, bodo prav o prevetritvi smernic za testiranje otrok v četrtek razpravljali predstavniki stroke in ministrstva za zdravje.

Baš pravi, da je tudi v njegovi pediatrični ambulanti že po prvem tednu pouka precejšen naval in je bolnih veliko otrok. Težave imajo sploh priklicati testirno mesto za covid-19, ker so tudi tam tako obremenjeni. Pediatri se zato bojijo, da sistem ne bo zmogel opraviti testiranj za tako veliko število otrok, piše STA.