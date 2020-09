Huda prometna nesreča na Hrvaškem, umrla najmanj dva človeka #video

Na avtocesti med Zagrebom in Beogradom blizu hrvaške prestolnice so danes trčili trije avtomobili in dva tovornjaka. Po nesreči je tovornjaka zajel ogenj, na kraju nesreče so odjeknile tudi eksplozije. Po poročanju hrvaških medijev sta v nesreči umrla najmanj dva človeka. Avtocesta je trenutno zaprta v obe smeri.

Nesreča se je zgodila malo po 16. uri na avtocesti nedaleč od cestninske postaje vzhodno od Zagreba, poroča Jutarnji list. V njej sta bila udeležena dva tovornjaka in tri osebna vozila, kako in zakaj se je nesreča zgodila, pa še ni znano, poroča STA.

Zaradi silovitega trčenja enega tovornjaka v drugega je izbruhnil požar. Na enem od tovornjakov so bili sodi, ki so verižno eksplodirali, kar je oviralo posredovanje gasilcev. Hrvaški mediji so objavili tudi fotografijo s kraja nesreče, na kateri je videti vozila v plamenih ter več deset metrov visok plamen in črni dim.

Na kraju nesreče odjeknile močne eksplozije

Spletni portal Index je poročal o močnih eksplozijah na kraju nesreče, na videoposnetku pa je med drugim videti goreč turški tovornjak. Na kraju dogodka so policisti, reševalci in gasilci. Policija je sporočila, da bo podroben ogled kraja nesreče opravila, ko bo to mogoče. Zaradi nesreče je avtocesta zaprta v obe smeri med razcepoma Ivanić Grad in Rugvica. Kolone na obeh straneh avtoceste so dolge približno tri kilometre, so sporočili iz hrvaškega avtokluba (HAK).